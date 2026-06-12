Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Yılan, akrep ve kene ısırmalarında bu hatalar öldürüyor - Haberler

        Yılan, akrep ve kene ısırmalarında bu hatalar öldürüyor

        Yaz aylarının gelmesi ve doğada geçirilen zamanın artmasıyla birlikte yılan, akrep ve kene vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), halk arasında doğru bilinen ama aslında ölüme davetiye çıkaran kulaktan dolma ilk yardım hatalarına karşı çok ciddi uyarılarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 10:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yılan, akrep ve kene ısırmalarında bu hatalar öldürüyor

        Yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğada vakit geçirenlerin sayısı artarken; yılan, akrep ve kene vakalarında da ciddi bir artış yaşanıyor. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Dr. Esra Nur Kapukaya, halk arasında doğru bilinen ancak hayati tehlikeye yol açan yanlış ilk yardım uygulamalarına karşı uyarılarda bulundu.

        Yılan ısırılan yeri emmek, kene üzerine sigara basmak veya akrep sokan yeri kesip kanatmak gibi yöntemlerin zehrin vücuda yayılımını hızlandırdığını ve doku ölümlerine yol açtığını vurgulayan Dr. Kapukaya, yapılması gereken doğru adımları sıraladı.

        EMMEK VEYA KESMEK EN BÜYÜK HATA

        Halk arasında filmlerden görülerek uygulanan "zehri ağızla emme" veya "yara yerini bıçakla kesip kanatma" yöntemlerinin tamamen birer safsata olduğunu belirten Dr. Kapukaya, bu uygulamaların hastaya fayda yerine sadece zarar getirdiğini ifade etti.

        REKLAM

        Yılan ısırmalarında paniğin en büyük düşman olduğunu söyleyen Dr. Kapukaya, süreci şu sözlerle özetledi: “Zehir her zaman öldürmez; her yılan ısırması zehirli değildir. Yılanların bazen zehir salgılamadan ısırdığı, 'kuru ısırık' dediğimiz durumlar da vardır. Ancak bunu ilk bakışta ayırt etmek imkansız olduğu için her vakayı hayati kabul ediyor ve hastanın en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını istiyoruz. Isırılan kişi kesinlikle sakinleştirilmelidir. Heyecan ve panik, kalp atışını hızlandırarak zehrin vücuda daha çabuk yayılmasına neden olur. Isırılan bölge (kol veya bacak) asla hareket ettirilmemeli, sabit tutulmalı ve yara yeri sabunlu suyla yıkanmalıdır. Bölgeye doğrudan buz uygulamak ya da sıkı turnike yapmak da dokuyu çürütebileceği için son derece zararlıdır.”

        TAKILARI HEMEN ÇIKARIN

        Akrep sokmalarının özellikle çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlar için çok daha ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Dr. Kapukaya, akrep zehrinin doğrudan kalbi ve sinir sistemini etkileyebildiğini belirtti.

        Sokma sonrası gelişebilecek gizli tehlikelere değinen Dr. Kapukaya, “Akrep sokmasında en belirgin semptom, dakikalar içinde başlayan şiddetli yanma ve sızlama hissidir. Sokulan bölge hızla şişmeye başlar. Bu bölgede şişlik gelişeceği için, kan akışının kesilmesini önlemek adına yüzük, saat, bileklik gibi tüm takılar ivedilikle çıkarılmalıdır. Yaralı bölge hareketsiz bırakılmalı ve sabunlu suyla yıkanmalıdır. Hastaneye yetişene kadar ağrı ve şişliği hafifletmek için bölgeye temiz bir beze sarılı şekilde buz uygulanabilir. Tüm vakaların hastanede birkaç saat gözetim altında tutulması zorunludur” uyarısında bulundu.

        KULAKTAN DOLMA YÖNTEMLERE DİKKAT!

        Yaz aylarının en büyük kabuslarından biri olan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan keneler konusunda da kritik uyarılar yapan Dr. Kapukaya, keneyi vücuttan uzaklaştırmak isterken yapılan hataların virüsün vücuda yayılmasına zemin hazırladığını belirterek, doğru bilinen yanlışları şöyle aktardı: “Kenenin üzerine alkol, kolonya dökmek veya sigara basmak, kenenin rahatsız olup zehirli salgısını vücudunuza kusmasına neden olur. Bu da virüsün size bulaşma riskini katbekat artırır. Kene fark edildiği an çıplak elle dokunulmamalıdır. Uygun bir cımbız veya eldiven yardımıyla, kene cilde en yakın noktasından ezilmeden tutulmalı, tek bir hamlede dik olarak yukarı çekilip çıkarılmalıdır. Eğer kişi keneyi kendisi çıkaramıyorsa ya da çıkardıktan sonraki 10 gün içinde ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma veya ishal gibi belirtiler yaşarsa, hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gölette kaybolan Metin'in cesedi bulundu; arkadaşları korkudan kimseye haber vermemiş

        BİNGÖL'ün Genç ilçesinde dün sulama göletinde kaybolan Metin Çağlayan'ın (13) bugün cansız bedeni bulundu. Yanındaki arkadaşlarının korktukları için kimseye haber vermediği, akşam saatlerinde Çağlayan'ın ailesinin soruları üzerine oğullarının kaybolduğunu söyledikleri belirtildi.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Trump: İran ile savaşı sona erdirdik
        Trump: İran ile savaşı sona erdirdik
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Güney Kore'ye 'Oh' çektirdi!
        Güney Kore'ye 'Oh' çektirdi!
        Aynur'un katil zanlısına 'azmettirme' sorusu!
        Aynur'un katil zanlısına 'azmettirme' sorusu!
        Borsalarda yeni dev
        Borsalarda yeni dev
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Vize aracılık firmalarının reklamlarına karşı yeni adım
        Vize aracılık firmalarının reklamlarına karşı yeni adım
        MHP lideri Bahçeli CHP'deki süreci değerlendirdi: Bu yol doğru yol değildir
        MHP lideri Bahçeli CHP'deki süreci değerlendirdi: Bu yol doğru yol değildir
        Aile tatili
        Aile tatili
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        15 yaşında bir çocuk silahla öldürüldü!
        15 yaşında bir çocuk silahla öldürüldü!
        "İnsanlar kötülükten besleniyor"
        "İnsanlar kötülükten besleniyor"
        2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi!
        2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi!
        Kapıcının tazminatından kim sorumlu?
        Kapıcının tazminatından kim sorumlu?