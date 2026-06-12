13 şirkete haksız fiyat artışı iddiaları nedeniyle 'denetim kayyımı' atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin şikâyetler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında denetim kayyımlığı tedbiri uygulanırken, Başsavcılık kararın şirketlere el konulması ya da faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmediğini bildirdi.

VATANDAŞLARDAN GELEN İHBARLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin kamuoyuna yansıyan şikâyetler, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve başvurular ile temel gıda ürünlerine erişim ve fiyat istikrarına yönelik hassasiyetler doğrultusunda soruşturma başlattı.

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Soruşturma kapsamında, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bu şirketlerin yetkilileri hakkında haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamalar değerlendirildi.

HERHANGİ BİR EL KOYMA KARARI YOK

Bu kapsamda 13 şirket hakkında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133’üncü maddesi uyarınca denetim kayyımlığı tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılık açıklamasında, denetim kayyımlığı tedbirinin şirketlere el konulması veya şirketlerin ticari faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmediği vurgulandı. Soruşturma kapsamında söz konusu şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararının bulunmadığı belirtildi.

HERHANGİ BİR AKSAKLIK YAŞANMAYACAK

Açıklamada, denetim kayyımlığının mevcut şirket yönetimlerinin yerine geçilmesi anlamına gelmediği, şirketlerin karar, işlem, ticari faaliyet ve finansal süreçlerinin mahkeme tarafından görevlendirilen resmi denetim mekanizması aracılığıyla hukuka uygunluk yönünden izlenmesini amaçladığı ifade edildi.

Tedbirin amacının, üretim ve tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmasının önüne geçmek, beyaz et arzının kesintisiz devamını sağlamak ve piyasada vatandaşların aleyhine sonuç doğurabilecek stokçuluk, satıştan kaçınma, suni fiyat artışı veya rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesine katkı sunmak olduğu kaydedildi.

Başsavcılık, soruşturmanın serbest piyasa düzeninin, adil rekabet ortamının, tüketici haklarının ve temel gıda ürünlerine erişimde kamu yararının korunması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.