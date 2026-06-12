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        Haberler Dünya Pakistan Başbakanı: Anlaşma metni hazır | Dış Haberler

        Pakistan Başbakanı: Anlaşma metni hazır

        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında süren müzakerelere dair açıklamasında, anlaşma metninde neticeye varıldığını bildirdi. Şerif, atılacak ileri adımları sonuca ulaştırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 19:49 Güncelleme:
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        Pakistan: Anlaşma metni hazır

        Pakistan Başbakanı, X üzerinden açıklamada bulundu:

        "Pakistan'ın yoğun arabuluculuk çabaları devam ederken, barış anlaşmasını sabote etmek isteyenler tarafından yürütülen dezenformasyon kampanyasının farkındayız.

        Bu gürültüyü bir kenara bırakarak doğrulayabiliriz ki; barış anlaşmasının nihai, mutabık kalınmış metnine ulaşılmıştır ve Pakistan şimdi her iki taraf ile yakın iş birliği içinde bir sonraki adımları sonuca ulaştırmak için çalışmaktadır. Barış, hiçbir zaman bu kadar yakın olmamıştı."

        TRUMP, ERAKÇİ'NİN AÇIKLAMASINI PAYLAŞTI

        ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ABD-İran anlaşmasının çok yakın olduğu yönündeki açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

        Trump'ın, sosyal medya hesabından, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bir paylaşımını alıntılayarak paylaşması dikkati çekti.

        ABD Başkanı'nın takipçileriyle paylaştığı Erakçi'nin paylaşımında, "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı." ifadesi kullanıldı.

        Erakçi'nin açıklamasında ayrıca, basın mensuplarının anlaşma metniyle ilgili spekülasyonlardan kaçınması gerektiği ve detayları yakın zamanda açıklayacakları vurgusu da yer aldı.

        Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde medyaya sızdırdığını savunarak "Kendilerini toparlasalar iyi olur, hem de hemen." yorumunu yapmıştı.

        BEKAYİ'DEN AÇIKLAMA

        İranlı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD ile mutabakat zaptına ilişkin iç incelemenin son aşamalarındayız, ilgili tarafların toplantısı şu anda devam ediyor" dedi.

        ABD'Lİ YETKİLİ DETAYLARI PAYLAŞTI

        ABD'li üst düzey bir yetkili, ülkesi ile İran arasındaki anlaşmada sona gelindiğini belirterek anlaşma ile İran'ın nükleer programının tasfiye edileceğini ve elindeki zenginleştirilmiş uranyumun kendilerine iletileceğini açıkladı.

        ABD'li yetkili, düzenlediği telekonferansta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        İran'la anlaşmada artık son aşamaya gelindiğini vurgulayan yetkili, şunları kaydetti:

        "Bu anlaşmayı önümüzdeki birkaç gün içinde imzalamayı bekliyoruz. Size kesin bir tarih veremem ancak bir tahminde bulunmam gerekirse bu sabah yüzde 75 derdim. Şu anda bu oran muhtemelen yüzde 80 ya da yüzde 85 civarında, ancak yüzde 100 değil çünkü sistemleri oldukça karmaşık."

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmaya ilişkin kamuoyuna verdiği sözlerin bu anlaşmayla yerine getirildiğini ve Amerikan halkının anlaşmadan mutlu olacağına inandıklarını belirten yetkili, bu yolla İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağının altını çizdi.

        Anlaşmayla sağlanacak 4 temel hedef

        Söz konusu anlaşmayla ABD'nin temel önceliklerinin büyük oranda yerine getirildiğini vurgulayan yetkili, anlaşmayla öne çıkan dört başlığı şu şekilde özetledi:

        "Bu anlaşmanın sağladığı sonuçlar şunlar: Birincisi, Hürmüz Boğazı yeniden açılıyor ve (ABD'nin İran'a yönelik) ablukayı kaldırıyor. İkincisi, İran'ın nükleer programının tasfiyesini sağlıyor. Üçüncüsü, ABD'nin (İran'daki) zenginleştirilmiş materyali (uranyum) almasına yol açıyor. Dördüncüsü, anlaşma bölgede uzun vadeli bir barışı garanti ediyor."

        Yetkili, anlaşma çerçevesinde İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun yerinde imha edilip daha sonra ülke dışına çıkarılmasının öngörüldüğünü belirtti.

        İran üzerindeki yaptırımların kaldırılması öngörülüyor

        Üst düzey yetkili, İran'ın anlaşmaya uyması halinde bu ülkeye yönelik ekonomik kısıtlamalardan büyük ölçüde kurtulacağını ifade ederek İran'ın bu yolla "dünya ekonomisine yeniden entegre olabileceğini" belirtti.

        "Terörizmin en büyük destekçisi olmak yerine normal bir ülke gibi davranmaları karşılığında bu şekilde ödüllendirilecekler." diyen yetkili, anlaşmanın İran halkına fayda sağlayacağına inandıklarını söyledi.

        İran'daki bazı "şahin" kesimlerin ABD ile anlaşmaya karşı çıktıklarını ancak yönetimdeki önemli kesimlerin anlaşmaya olumlu yaklaştıklarını ifade eden yetkili, günün sonunda bu anlaşmayla İran halkının ekonomik olarak daha iyi bir duruma gelmesini beklediklerini söyledi.

        Anlaşma imzalanınca İran'a milyarlarca dolar nakit girişi sağlanacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan yetkili, anlaşmadaki ilgili süreçlerin tamamlanmasıyla zaman içinde yaptırımların kaldırılacağını kaydetti.

        İran'ın ekonomik avantajlardan yararlanabilmesinin göstereceği performansa bağlı olduğunu söyleyen ABD'li yetkili, "Varlıkların dondurulmasının kaldırılması, bankalar ve yaptırımların hafifletilmesi gibi konuları içeren avantajlara erişmeleri için, anlaşmanın kendilerine düşen kısmını tam anlamıyla yerine getirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla İranlılar ne kadar çok yükümlülüklerini yerine getirirlerse, o kadar çok fayda elde ederler." diye konuştu.

        İsrail de anlaşma sürecinin parçası

        Başta İsrail olmak üzere bölgedeki ilgili ülkelerin bu sürece katıldığını ve anlaşmaya uygun hareket etmelerini beklediklerini söyleyen yetkili, "Tüm müttefiklerimizin, İsraillilerin ve Körfez ülkelerinin bu girişime katılacağından oldukça eminiz." değerlendirmesini yaptı.

        Söz konusu anlaşmanın "Orta Doğu'da kapsamlı bir barış sürecinin" önünü açacağını düşündüklerini kaydeden yetkili, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürece zarar vermemesini arzu ettiklerini söyledi.

        Yetkili, "Bu (anlaşma), onların (İsrail'in) meşru müdafaa hakkından vazgeçecekleri anlamına gelmez. Eğer İranlılar yükümlülüklerini yerine getirmezlerse, İsraillilerin buna karşılık vermemesini beklerim. Dolayısıyla herkesin şu anki durumdan memnun olduğuna ve bunu tamamlayabileceğimize eminiz." şeklinde konuştu.

        İSRAİL ORDUSUNA TALİMAT İDDİASI

        İsrail hükümetinin, orduya Lübnan'da ABD ile İran arasında yürütülen ve imza aşamasına geldiği belirtilen anlaşmayı tehlikeye atabilecek saldırılardan kaçınması yönünde talimat verdiği iddia edildi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tel Aviv yönetiminin talimatının ardından İsrail ordu komuta kademesinin dün durum değerlendirmesi gerçekleştirerek Lübnan'da "belirlenen ve aciliyet taşımayan bazı hedeflere yönelik saldırıların askıya alınması" yönünde karar aldığı aktarıldı.

        KAN'a konuşan ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklar, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürmesine rağmen bu saldırıların "hedef odaklı ve sınırlı" tutulduğunu, başkent Beyrut’a yönelik saldırıların ise kısıtlandığını kaydetti.

        Haberde ayrıca, Hizbullah’ın da kendi unsurlarına İsrail’in kuzeyindeki yerleşim birimlerine ateş açmama talimatı verdiği öne sürüldü.

        İsrail Başbakanlık Ofisi ise söz konusu iddiaları yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını savundu.

        *Fotoğraf: REUTERS/Carlos Barria, temsilidir

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