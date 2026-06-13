SMA’lı oğlunun bağlı olduğu cihazı kapattı... Trajik son!
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 44 yaşındaki Soner Ata, evinde hayatına kıymış halde bulundu. Bağlı bulunduğu cihazın fişinin çekildiği belirlenen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası oğlu 12 yaşındaki N.E.A. ise yoğun bakımda tedavi altına alındı
Kocaeli'nde yürek kavuran olay, Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Furkan Sokak’ta yaşandı. Soner Ata (44), eve gelen yakınların tarafından asılı halde bulundu.
OĞLUNUN SAĞLIK CİHAZININ FİŞİNİ ÇEKMİŞ
DHA'da yer alan habere göre aile, SMA hastası oğulları N.E.A.'nın (12) da bağlı bulunduğu cihazın fişinin çekildiğini gördü. Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BABA ÖLDÜ OĞLU YOĞUN BAKIMDA
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Soner Ata'nın hayatını kaybettiği belirlendi. N.E.A. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından N.E.A., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. N.E.A.’nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin ardından Soner Ata'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Derince ilçesindeki Ulu Cami'ye getirildi. Dün öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Soner Ata, Çınarlık Şehitliği'nde toprağa verildi.
ÖNCE FİŞİ ÇEKTİ SONRA CANINA KIYDI
Soner Ata’nın oğlunun bağlı bulunduğu cihazın fişini çektikten sonra kendisini astığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.