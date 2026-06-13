Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Van’ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ KESİMLERDE ŞİDDETLİ SAĞANAK VAR

Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Edirne’nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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30 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek sağanak uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Osmaniye ve Karaman.

DOĞUDA SICAKLIK 5-7 DERECE AZALIYOR

Rüzgârın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ilâ 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU

MGM'den alınan verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 22, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

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İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

KOCAELİ: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DENİZLİ: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor

ANTALYA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BURDUR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

HATAY: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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KONYA: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BARTIN: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SAMSUN: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TRABZON: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

RİZE: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ERZURUM: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 32, Parçalı az bulutlu

DİYARBAKIR: 36, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 33, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 33, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 36, Parçalı ve az bulutlu