Meteoroloji saat verdi... Tüm yurtta sağanak! 30 kent için 'sarı' alarm!
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor. Meteoroloji, 30 kent için 'sarı' alarm vererek şiddetli yağış uyarısında bulundu. Öte yandan yurdun doğusunda termometre 5 ilâ 7 derece düşüyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Van’ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ KESİMLERDE ŞİDDETLİ SAĞANAK VAR
Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Edirne’nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
30 KENT İÇİN 'SARI' ALARM
Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek sağanak uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Osmaniye ve Karaman.
DOĞUDA SICAKLIK 5-7 DERECE AZALIYOR
Rüzgârın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ilâ 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU
MGM'den alınan verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 22, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
KOCAELİ: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor
ANTALYA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
BURDUR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
HATAY: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BARTIN: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
TRABZON: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
RİZE: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ERZURUM: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 32, Parçalı az bulutlu
DİYARBAKIR: 36, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 33, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 33, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 36, Parçalı ve az bulutlu