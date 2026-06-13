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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Meteoroloji saat verdi! Tüm yurtta sağanak! 30 kent için 'sarı' alarm | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat verdi... Tüm yurtta sağanak! 30 kent için 'sarı' alarm!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor. Meteoroloji, 30 kent için 'sarı' alarm vererek şiddetli yağış uyarısında bulundu. Öte yandan yurdun doğusunda termometre 5 ilâ 7 derece düşüyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 07:07 Güncelleme:
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        Meteoroloji saat verdi... Tüm yurtta sağanak! 30 kent için 'sarı' alarm!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Van’ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ KESİMLERDE ŞİDDETLİ SAĞANAK VAR

        Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Edirne’nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        30 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

        Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek sağanak uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Osmaniye ve Karaman.

        DOĞUDA SICAKLIK 5-7 DERECE AZALIYOR

        Rüzgârın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ilâ 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU

        MGM'den alınan verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 22, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KOCAELİ: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        DENİZLİ: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ANTALYA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        BURDUR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        HATAY: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KONYA: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        BARTIN: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SAMSUN: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        TRABZON: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        RİZE: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        ERZURUM: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 32, Parçalı az bulutlu

        DİYARBAKIR: 36, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 33, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 33, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 36, Parçalı ve az bulutlu

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