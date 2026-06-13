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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de otomobil tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de otomobil tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde LNG yüklü tankere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 05:46 Güncelleme:
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        Otomobil tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
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        Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Gelibolu yakınlarında LNG yüklü tankere arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde bulunan E.A. ve Ö.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazada ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Feci kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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