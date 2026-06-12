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        Haberler Gündem Alt başlık: Marmara’dan İç Anadolu’ya sağanak, rüzgar ve serin hava geliyor

        Alt başlık: Marmara’dan İç Anadolu’ya sağanak, rüzgar ve serin hava geliyor

        Türkiye genelinde gündüzleri yaz sıcakları etkisini sürdürürken, gece saatlerinde serin hava dikkat çekiyor. 13 Haziran Cumartesi günü Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, sıcaklıkların bazı bölgelerde birkaç derece düşeceği tahmin ediliyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı

        Giriş: 12 Haziran 2026 - 22:03 Güncelleme:
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        Sağanak ve serinlik geliyor

        Türkiye’de bugünler Anadolu’da yerel yağmurlu, çoğunlukla güneşli ve gündüz sıcak yaz havasında geçiyor. Geceler ise serin devam ediyor. Çoğu köy ve yayla evinde ısıtıcılar çalışırken, gündüz sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkması, gece ise 13-15 dereceye kadar düşmesi atmosferde düşey hareketleri artırıyor.

        Gündüz saatlerinde ısınan karalar, yükselen havaya enerji sağlıyor. Meteorolojide “konvektif yağış” olarak adlandırılan bu durum, yerel sağanakların oluşmasına neden oluyor.

        MARMARA’DA SICAKLIK DÜŞECEK

        13 Haziran Cumartesi sabah saatlerinde Trakya çevresinde biraz daha kuvvetli olmak üzere Marmara’da yağmur bekleniyor. Yaklaşan serin havayla birlikte İstanbul’da termometrelerin 23-25 derece seviyelerine kadar düşeceği tahmin ediliyor.

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        Batıda bir günlük serinlik sırasında yağmurlar İstanbul’da sabah saatlerinde hafif tempoda başlayabilir. Öğleden sonra yağışlar Trakya’dan hızla ayrılırken, Bursa, Bandırma ve Kocaeli çevresinde yer yer gök gürültülü sağanak görülebilir.

        İÇ ANADOLU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ

        Batı Karadeniz çevresinde yerel yağış beklenirken, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar etkili olabilir. Ankara’da 13 Haziran Cumartesi günü sabah ile akşam saatleri arasında yer yer kuvvetli ve uzun süreli yağmur kaydedilebilir.

        Kırıkkale, Çankırı ve Kastamonu çevresinde gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Bu yağışların 14 Haziran Pazar sabahı ile öğlen saatleri arasında daha kısa süreli olarak yeniden etkili olması bekleniyor. Niğde, Aksaray ve Kayseri çevresinde ise kuvvetli sağanak nedeniyle caddelerde gölleşme ve yer yer su baskınları yaşanabilir.

        EGE VE AKDENİZ’DE YAĞMUR VAR

        İzmir ve güneyindeki merkezlerde gök gürültülü yağışın yarın öğlen saatlerinde şehirlere ulaşması bekleniyor. Muğla ve ilçeleri ile Antalya’da da cumartesinin ilk yarısında yağmurlu hava etkili olacak.

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        Bu bölgelerde hava sıcaklıklarının 32 dereceden 28 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Ancak yeni haftayla birlikte kıyı Ege’de termometrelerin yeniden 32-33 derece seviyelerine tırmanması bekleniyor.

        DENİZ KIYILARINDA RÜZGAR ETKİLİ

        Yarın özellikle Marmara’da deniz kıyılarında rüzgarlı hava etkili olacak. Denizlerde dalga yüksekliğinin artması beklenirken, ortalama hızı 30 ila 40 kilometre/saat arasında değişen rüzgar nedeniyle denizde dikkatli olunması gerekiyor.

        14 Haziran Pazar öğleden sonra ise rüzgarın sakinleşmesi, sıcaklıkların yeniden yükselmeye başlaması bekleniyor.

        DOĞUDA SAĞANAK BEKLENİYOR

        Doğu ve Güneydoğu Anadolu, batıdaki serin havadan 14 Haziran Pazar günü etkilenecek. Erzincan ve Elazığ çevresi ile Erzurum-Kars hattında yer yer kuvvetli sağanaklar oluşabilir.

        Güneydoğu’da ise Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep büyük oranda güneşli kalacak. Gaziantep’in kuzey kesimlerinde ise yer yer yağmur görülebilir.

        PAZARDAN İTİBAREN SICAKLIK ARTIYOR

        Mevsime göre serin havayla birlikte özellikle Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bir günlüğüne ilkbahar havasına dönecek. Pazar gününden itibaren ise sıcaklıklar yeniden artacak ve güneşin yakıcı etkisi daha belirgin hissedilecek.

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