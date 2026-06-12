Bernardo Silva, Mourinho'lu Real Madrid'le anlaştı!
Transferde ismi Galatasaray ile de anılan Bernardo Silva'nın Real Madrid'le anlaştığı iddia edildi. İspanyol devinin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun, aynı zamanda vatandaşı olan Bernardo Silva ile görüşüp yıldız oyuncuyu eflatun-beyazlı kulübe gelmeye ikna ettiği belirtildi.
Giriş: 12 Haziran 2026 - 16:53 Güncelleme:
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Galatasaray'a transferde kötü haber geldi... Sarı-kırmızılılarla adı anılan Bernardo Silva, Real Madrid'le anlaştı.
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre 32 yaşındaki futbolcu, İspanyol devi ile her konuda anlaştı.
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Eflatun-beyazlıların yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Bernardo Silva transferinde ısrarcı olması üzerine yönetimin yıldız futbolcuyu ikna ettiği öğrenildi.
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Tarafların 2 +1 yıllık sözleşme için el sıkıştığı ve imzaların kısa sürede atılacağı bildirildi.
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Portekizli orta saha geçen sezon Manchester City'de 53 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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Manchester City formasını 9 sezon aralıksız giyen Bernardo Silva, mav-beyazlılarda toplam 460 resmi maça çıkarken, 76 gol atıp 77 de asist yaptı.