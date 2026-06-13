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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Kanada: 1 - Bosna Hersek: 1 | MAÇ SONUCU (Cyle Larin beraberliği getirdi) | 2026 Dünya Kupası

        Kanada: 1 - Bosna Hersek: 1 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Kanada ile Bosna Hersek kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 00:04 Güncelleme:
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        Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı

        2026 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Bosna Hersek 21. dakikada Jovo Lukic ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

        LARIN GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

        Kanada'da yedek kulübesinde başlayan Cyle Larin, 76. dakikada oyuna girdi. 31 yaşındaki santrfor 78. dakikada eşitliği getiren golü kaydetti ve skoru 1-1'e getirdi.

        Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve iki takım da gruplara 1'er puanla başladı.

        Grubun ikinci maçında Kanada, Katar'la; Bosna Hersek ise İsviçre'yle karşı karşıya gelecek.

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