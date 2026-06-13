Ali Öner ve Zeynep Atılgan aşka geldi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberien göre; geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan eden Ali Öner ile Zeynep Atılgan, Bodrum'daki tatillerine hız kesmeden devam ediyor.

Gün boyu denizin tadını çıkaran çift, deniz bisikleti üzerinde objektiflere yansıdı.

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Deniz bisikletinden indikten sonra kumsala geçen Ali Öner ile Zeynep Atılgan, romantik anlar yaşadı.

Baş başa vakit geçiren çiftin samimi görüntüleri kameralara yansıdı.

Ali Öner, 2025 yılının ağustos ayında Livanur Aydın ile nişanlanmış ancak çift bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı.

Ayrılığın ardından Öner'in adı, rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile aşk iddialarına karışmıştı.

Eski nişanlı Livanur Aydın, adının hâlâ bu konularla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek bu durumun geçmişte kaldığını ifade etmişti.

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Bunun üzerine Ali Öner de Zeynep Atılgan ile birlikteliğini ilan etmiş ve ilişkinin, nişanlısından ayrıldıktan sonra başladığını vurgulamıştı. Çift, bu açıklamadan kısa süre sonra tatil yaparken görüntülenmişti.