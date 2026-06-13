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        Haberler Gündem İstanbul Büyükçekmece'de D-100'de elinde bıçakla polisi harekete geçirdi; trafik yoğunluğu oluştu | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de D-100'de elinde bıçakla polisi harekete geçirdi; trafik yoğunluğu oluştu

        Büyükçekmece'de D-100 Karayolu'na çıkarak elindeki bıçakla kendine zarar vermek isteyen kişi, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu hastaneye götürüldü. Olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 21:25 Güncelleme:
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        D-100'de bıçaklı panik

        Büyükçekmece'de ailevi problemleri nedeniyle psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, D-100 Karayolu'nda bıçakla kendine zarar vermek istedi. Trafik yoğunluğuna neden olan şüpheli, polis ekipler tarafından ikna edilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

        Olay, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Mimaroba mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, ailevi problemleri nedeniyle psikolojik sorunları olan kişi D-100 Karayolu'na çıkarak yolun ortasında oturdu. Çevredekilerin tüm müdahalesine rağmen şüpheli yoldan kalkmayınca ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, her iki yönde de yolun bazı şeritlerini kapatarak kontrollü şekilde trafiğin akmasını sağladı. Ekipleri gören şüpheli bir süre sonra yanındaki bıçakla kendine zarar vermek istedi. Polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilen şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından trafik tekrar normale döndü

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