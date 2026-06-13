Büyükçekmece'de D-100'de elinde bıçakla polisi harekete geçirdi; trafik yoğunluğu oluştu

Büyükçekmece'de ailevi problemleri nedeniyle psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, D-100 Karayolu'nda bıçakla kendine zarar vermek istedi. Trafik yoğunluğuna neden olan şüpheli, polis ekipler tarafından ikna edilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Mimaroba mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, ailevi problemleri nedeniyle psikolojik sorunları olan kişi D-100 Karayolu'na çıkarak yolun ortasında oturdu. Çevredekilerin tüm müdahalesine rağmen şüpheli yoldan kalkmayınca ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, her iki yönde de yolun bazı şeritlerini kapatarak kontrollü şekilde trafiğin akmasını sağladı. Ekipleri gören şüpheli bir süre sonra yanındaki bıçakla kendine zarar vermek istedi. Polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilen şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından trafik tekrar normale döndü