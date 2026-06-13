Serdar Ortaç: Haberler yalan!
Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bir tedavi sürecine alındığı iddia edildi. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili açıklama yaptı
Giriş: 13 Haziran 2026 - 15:35 Güncelleme:
Serdar Ortaç'ın hastanede tedavi gördüğü basına yansıdı. Yaklaşık 15 gündür yoğun bir tedavi programı uygulandığı belirtilen Ortaç'ın tüm konserlerini ileri bir tarihe ertelediği ileri sürüldü.
Ortaç, basına yansıyan iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü popçu, "Haberler yalan. Gayet iyiyim. Konserlere devam" açıklamasını yaptı.
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