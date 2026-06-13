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        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Ankara'da sağanak etkili oldu | Son dakika haberleri

        Ankara'da sağanak etkili oldu

        Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer dolu yağışı etkili oldu. Kahramankazan ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağarken, yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Trafikte olan araçlar, yolda biriken dolu nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Tarım arazileri de doludan zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor.

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        Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

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        Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi, su birikintilerinin oluştuğu bazı caddelerde ise araçlar sürüklendi.

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        Yenimahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklenirken, bazı araçlar yolda kaldı.

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        Bazı ilçelerde de kısa süreli dolu etkili oldu.

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        Kahramankazan ve Bağlum'da da dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, bazı araçlar zarar gördü, su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

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        Yağış nedeniyle vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

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        Öte yandan, belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.

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