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        Haberler Spor Futbol Transfer Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe: Arteta'nın büyük hedefi!

        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe: Arteta'nın büyük hedefi!

        Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun, İngiliz devi Arsenal'in radarında olduğu ve transfer için büyük bir bonservis ücretinin ödenebileceği aktarıldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 11:10 Güncelleme:
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        2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları arasında yer alan Kenan Yıldız için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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        Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Arsenal'ın Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı transfer etmek istediği kaydedildi.

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        Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Kenan Yıldız'ı rüya hedef olarak gördüğü aktarıldı.

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        Dünya Kupası devam ederken henüz ileri düzeyde görüşmelerin olmadığı vurgulandı.

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        Arsenal'ın Kenan Yıldız transferi için yaklaşık 100 milyon Euro harcamaya hazır olduğu ifade edildi.

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        21 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezonda Juventus'ta 47 maça çıktı ve 11 gol ile 10 asist üretti

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        Kenan Yıldız'ın Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

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