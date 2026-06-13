1938’de bir takım haritadan silindi, diğeri maç yapmadan çeyrek finale çıktı

1938 yılında Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en sıra dışı organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. 4-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuva, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı öncesindeki son Dünya Kupası oldu.

Avrupa’nın giderek savaşa sürüklendiği bir dönemde oynanan organizasyon, sadece sportif sonuçlarıyla değil, siyasi gelişmelerin sahaya doğrudan yansımasıyla da dikkat çekti.

İtalya Unvanını Korumaya Geldi

1934 yılında kendi evinde şampiyon olan İtalya, Fransa’ya unvanını koruma hedefiyle geldi. Teknik direktör Vittorio Pozzo’nun yönetimindeki İtalyanlar, disiplinli oyun anlayışları ve güçlü savunmalarıyla rakiplerini birer birer saf dışı bıraktı.

REKLAM

Turnuva sonunda Macaristan’ı finalde mağlup eden İtalya, Dünya Kupası tarihinde üst üste iki kez şampiyon olan ilk milli takım unvanını elde etti.

Amerika Kıtası’nın Sessiz Protestosu

1938 Dünya Kupası’nın en önemli tartışmalarından biri ev sahipliği seçimiydi. Uruguay’ın 1930’da, İtalya’nın ise 1934’te turnuvaya ev sahipliği yapmasının ardından Güney Amerika ülkeleri üçüncü organizasyonun yeniden Amerika kıtasında yapılmasını talep etti.

FIFA’nın bu isteği reddederek Fransa’yı seçmesi ciddi bir tepkiye yol açtı.

Boykot Turnuvanın Çehresini Değiştirdi

Başta Arjantin olmak üzere birçok Amerikan ülkesi organizasyonu boykot etti. Bu durum turnuvanın rekabet seviyesini etkilerken, Dünya Kupası’nın giderek Avrupa merkezli bir organizasyona dönüştüğü yönündeki eleştirileri de beraberinde getirdi.

FIFA arşivlerine göre bu boykot, Dünya Kupası tarihindeki ilk büyük siyasi ve kıtasal krizlerden biri olarak kabul edilmektedir.

REKLAM

Grup Yok, Beraberlikte Tekrar Maç Var

1938 turnuvasında günümüzde alışık olunan grup sistemi kullanılmadı. Organizasyon tamamen doğrudan eleme usulüyle oynandı. Daha da ilginci, uzatma ve penaltı sistemi henüz uygulanmadığından beraberlikle sonuçlanan maçlar yeniden oynanıyordu.

Bu uygulama, turnuvanın en ilginç detaylarından biri olarak tarihe geçti.

Küba’nın Tarihi Başarısı

Bu sistem nedeniyle Küba ile Romanya arasındaki mücadele ilk karşılaşmada eşitlikle sonuçlandı ve ikinci bir maç oynandı. Tekrar edilen mücadelede rakibini mağlup eden Küba, çeyrek finale yükselerek Dünya Kupası tarihindeki en büyük sürprizlerden birine imza attı.

Bugün hâlâ Küba futbol tarihinin en büyük başarısı olarak kabul edilen bu sonuç, küçük futbol ülkelerinin de büyük sahnede yer bulabileceğini gösterdi.

Almanya-İsviçre Eşleşmesi ve Tekrar Maçı

Benzer bir durum Almanya ile İsviçre arasında yaşandı. İlk karşılaşmanın berabere bitmesinin ardından oynanan ikinci mücadelede İsviçre, güçlü rakibini saf dışı bıraktı. Böylece Nazi Almanyası’nın büyük beklentilerle geldiği turnuva erken sona erdi.

REKLAM

Bu sonuç, dönemin Avrupa basınında “sahanın siyaseti yenmesi” şeklinde yorumlandı.

Bir Milli Takımın Haritadan Silinişi

1938 Dünya Kupası’nın en sıra dışı olayı ise Avusturya’nın ortadan kaybolmasıydı. Mart 1938’de Adolf Hitler’in emriyle gerçekleştirilen Anschluss sonrasında Avusturya Almanya’ya ilhak edildi.

Avrupa’nın en güçlü futbol ekiplerinden biri kabul edilen Avusturya Milli Takımı böylece fiilen yok oldu. Turnuvaya katılması beklenen takım, siyasi gelişmeler nedeniyle sahaya çıkamadı.

Zoraki Birleşme Almanya’ya Yaramadı

Alman yetkililer, dönemin ünlü Avusturyalı futbolcularını Alman Milli Takımı’na dahil ederek güçlü bir kadro oluşturmayı hedefledi. Ancak farklı futbol kültürlerinden gelen oyuncular arasında uyum sağlanamadı.

Tarihçilerin ve FIFA araştırmalarının işaret ettiği üzere, Alman ve Avusturyalı futbolcular arasındaki güvensizlik ve iletişim eksikliği takımın performansını olumsuz etkiledi. Sonuç olarak Almanya, İsviçre karşısında elenerek turnuvaya erken veda etti.

REKLAM

İsveç’in Tarihin En Rahat Çeyrek Finali

Avusturya’nın çekilmesi nedeniyle İsveç, hiç maç oynamadan doğrudan çeyrek finale yükseldi. Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanan bu durum, organizasyonun ne kadar olağanüstü koşullarda gerçekleştiğini gösteriyordu.

Çeyrek finalde Küba ile karşılaşan İsveç, rakibini 8-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve turnuvanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Ev Sahibi Fransa’nın Büyük Hayal Kırıklığı

Fransa, kendi taraftarı önünde başarılı bir turnuva geçirmeyi hedefliyordu. Ancak çeyrek finalde İtalya’ya mağlup olan Fransızlar erken elendi.

Böylece Fransa, Dünya Kupası tarihinde finale ulaşamayan ilk ev sahibi ülke olarak kayıtlara geçti. Fransız basını o dönemde bu sonucu “ulusal hayal kırıklığı” olarak değerlendirdi.

Asya’nın İlk Temsilcisi ve Acı Gerçek

1938 Dünya Kupası aynı zamanda Asya kıtasının turnuvadaki ilk temsilcisine sahne oldu. Elemeleri geçen Japonya’nın organizasyona katılmaktan vazgeçmesi üzerine Hollanda Doğu Hint Adaları olarak bilinen ve günümüzde Endonezya adını taşıyan ekip Fransa’ya geldi.

Böylece Asya kıtası Dünya Kupası sahnesine ilk kez çıkmış oldu. Ancak bu tarihi başlangıç uzun sürmedi. Macaristan karşısında oynadığı ilk maçta 6-0 mağlup olan takım, turnuvaya veda etti. Buna rağmen Hollanda Doğu Hint Adaları’nın katılımı, Asya futbolunun Dünya Kupası tarihindeki ilk sayfası olarak önemini korumaktadır.

Kupadan Daha Fazlası

1938 Dünya Kupası geriye dönüp bakıldığında yalnızca bir futbol turnuvası değildi. Bir ülkenin haritadan silinmesi, kıtalar arası boykotlar, savaş öncesi Avrupa’nın gerilimleri ve Asya’nın ilk adımı aynı organizasyon içinde yaşandı. İtalya kupayı kaldırdı, ancak turnuvanın asıl mirası futbolun siyasetten hiçbir zaman tamamen ayrı olmadığını göstermesi oldu.

Nitekim bir yıl sonra Avrupa savaşın içine sürüklenecek, Dünya Kupası ise tam 12 yıl boyunca oynanamayacaktı. 1938 Fransa Dünya Kupası, bu nedenle sadece bir şampiyonanın değil, savaş öncesi dünyanın son fotoğrafı olarak da tarihteki yerini aldı.