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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam | Siirt haberleri | Son dakika haberleri

        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!

        Siirt'te, 3 aylık hamile eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'yı öldürüp, 3 yakınını yaralayan, 30 yaşındaki tutuklu Onur Arı hakkında yürütülen soruşturmada; "Hedef gözetmeden rastgele ateş ettim" savunmasında bulundu. Akıl sağlığı raporu 'tam' çıkan sanığın savunmasını savcılık kabul etmedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!

        Siirt'te olay Kurtalan ilçesinde, 31 Ekim 2025'te saat 03.00 sıralarında Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Arı (30), 3 aylık hamile eşi Mine Arı, annesi M.A., amcaları Özgür Arı ve F.A. ile yengesi N.A.’ya tabancayla ateş etti.

        HAMİLE EŞİ VE AMCASI ÖLDÜ

        Mine Arı ile Özgür Arı hayatını kaybetti, yaralılar da tedavileri sonrası taburcu oldu. Gözaltına alınan Onur Arı tutuklanırken, şüphelinin 5 ve 6 yaşlarındaki 2 kız çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

        Öldürülen Mina Arı, 3 aylık hamileydi.
        Öldürülen Mina Arı, 3 aylık hamileydi.

        DOSYA SİİRT'E GÖNDERİLDİ

        Soruşturmayı yürüten Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli hakkında fezleke hazırladı. Fezlekede; kamu davası açılmasını gerektirir yeterli delil bulunduğu değerlendirildi. Suçun ağırlığı ve yasal zorunluluklar nedeniyle davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirten Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.

        Hayatını kaybeden amca Özgür Arı.
        Hayatını kaybeden amca Özgür Arı.

        "BİR AKIL HASTALIĞI YOK"

        Fezlekede; soruşturma kapsamında ifadesi alınan Onur Arı, olaydan bir gün önce metamfetamin maddesi kullandığını, cinnet getirdiğini ve ne yaptığını hatırlamadığını öne sürerek, psikolojik sıkıntıları olduğunu iddia etti.

        Üç canın katili Onur Arı.
        Üç canın katili Onur Arı.

        Ancak savcılığın sevk ettiği Kayseri Şehir Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan 10 Nisan 2026 tarihli raporda, şüphelinin ceza sorumluluğunu ortadan kaldıracak bir akıl hastalığının bulunmadığı, Türk Ceza Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kesinleşti. İncelemede, şüphelinin olay anında suçun hukuki sonuçlarını algılama yeteneğinin tam olduğu belirlendi.

        "RASTGELE ATEŞ ETTİM"

        Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin 'Hedef gözetmeden rastgele ateş ettim' yönündeki savunmalarını reddetti. Yaralıların hayati önem taşıyan göğüs ve batın bölgelerinden vurulmuş olmaları ve şüphelinin yaralılar yere düştükten sonra öldüklerini düşünerek ateş etmeyi bırakması nedeniyle eylemlerin 'Basit yaralama' değil, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu kararına varıldı.

        "KASTEN ÖLDÜRME VE TEŞEBBÜSTEN YARGILASIN"

        Toplanan tüm deliller, otopsi raporları ve adli tıp kurulu raporları doğrultusunda hazırlanan fezlekede; Onur Arı'nın, eşi Mine Arı'ya yönelik 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme', amcası Özgür Arı'ya yönelik 'Kasten öldürme', annesine yönelik, 'Anneye ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', diğer akrabalarına yönelik ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından yargılanması istendi.

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