Manisa'nın Turgut Özal Mahallesi'nde 3 Nisan 2010 gününde çöp poşeti içerisinde konteyner yanında bulunan yenidoğan kız bebeği cansız bedeninde yeni gelişme yaşandı. Bebeğin topuk kanından alınan örneklerle başlatılan çalışmada anne Beren Dikbaş ve annenin kardeşi Gurbet Çınar cinayet suçlamasıyla 16 yıl sonra gözaltına alındı.

3 Nisan 2010 yılında Turgut Özal Mahallesi'nde bir çöp konteyneri yanında bir kız bebek cansız bedeni, üzerinde kıyafetleri ve yanında bir takım eşyalar ile birlikte bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan otopside bebeğin ölüm nedeninin; kafa ve beden travmasına bağlı, kafatası kırığı, karaciğerde kanama olduğu belirlendi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında dosya yeniden ele alındı. Dosyada tekrar detaylı soruşturma ve araştırma işlemlerine başlandı.

TEKRAR İNCELENDİ

Sağlık Bakanlığı verileri üzerinde yapılan detaylı soruşturmada anne Beren Dikbaş'ın İzmir'de bir hastanede bebek doğurduğu, bebekten topuk kanı alındığı ancak bebeğin nüfusa kayıtlı olmadığı tespit edildi.

ANNE VE TEYZE İTİRAF ETTİ

Anne Beren Dikbaş

Anne Dikbaş gözaltına alınırken, ifadesinde İzmir'de evlilik dışı hamilelikten olan doğum yaptığını, bebeği Manisa'da bir çöp konteynerinin yanına bıraktığını itiraf etti.

Bebeğin babası O.A. tanık sıfatıyla ifade verirken, anne Dikbaş'ın annesi ve babasının kızlarının hamile olduğunu bilmediklerini söyledi.

Anne Dikbaş'ın kardeşi Gurbet Çınar da şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Çınar ifadesinde ablası ile birlikte hastaneye gittiklerini, doğumdan sonra ablasının bebeği bir poşet içerisinde çöp konteynerine bıraktığını söyledi.

TOPUK KANI İPUCU OLDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gürlek, "2010 yılında Manisa’da yaşanan bebek ölümü hadisesi, bizzat öncelik verdiğimiz dosyalardan biri olmuştur. Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden bu ay içerisinde gerçekleştirilen çapraz sorgulamalar, 16 yıl sonra vakanın aydınlatılması bakımından kırılma noktasını oluşturmuştur. Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" dedi.

ALTSOYU KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASI

Gürlek "Bu süreçte, İçişleri Bakanlığımızla kurduğumuz koordinasyon; adli birimlerimizin hukuki değerlendirmeleri, emniyet birimlerimizin saha araştırmaları ve ilgili bakanlıkların veri tabanlarından elde edilen verilerin analiziyle olay aydınlatılmış; şüpheliler hakkında “altsoyu kasten öldürme” suçu kapsamında işlem başlatılmıştır" bilgisini paylaştı.