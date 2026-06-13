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        Haberler Yaşam Megadeth'ten Ricky Martin'e bu yaz sahneler boş kalmıyor! İşte 2026 yazında ülkemizde konser verecek yabancı sanatçılar!

        Megadeth'ten Ricky Martin'e bu yaz sahneler boş kalmıyor! İşte 2026 yazında ülkemizde konser verecek yabancı sanatçılar!

        Bir akşam metalin sınırlarını zorlayan bir grup, ertesi gün seksenlerin pop sesleri... 2026 yazı İstanbul'da öyle bir konser trafiği yaratıyor ki bazı günler aynı anda iki büyük isim sahneye çıkıyor. İşte yaz boyunca ülkemizde sahne alacak yabancı sanatçıların tam listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        1

        2026 yaz konserleri, bu sezon İstanbul'u baştan başa bir müzik durağına çeviriyor. Haziran ortasından ağustos sonuna kadar otuzdan fazla yabancı sanatçı şehrin farklı noktalarında sahne alacak; takvim rock efsanelerinden elektronik müziğin öncülerine, Latin pop yıldızlarından metal devlerine kadar uzanıyor!

        2

        13 HAZİRAN'DA AYNI AKŞAM İKİ BÜYÜK İSİM

        Yaz programının en hareketli günlerinden biri 13 Haziran olacak. Bonus Parkorman'da Kasabian ve Two Door Cinema Club aynı sahneyi paylaşırken, Life Park'ta ise Alice Cooper sahne alacak.

        3

        HARBİYE SAHNESİ HAZİRANDA NEFES ALMIYOR

        Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, yaz konserlerinin en yoğun adreslerinden biri olacak. 16 Haziran'da Zaz, 20 Haziran'da ise Chris Isaak burada sahne alacak. Aynı akşam Maximum Uniq Açıkhava'da Yann Tiersen dinleyiciyle buluşuyor.

        4

        METAL VE ROCK DEVLERİ ÜST ÜSTE GELİYOR

        Haziranın son haftası ağır müzik dinleyicileri için yoğun geçecek. 23 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta Megadeth sahne alırken, aynı gün Life Park'ta Tom Odell çıkıyor.

        5

        24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Scorpions, Life Park'ta ise Pet Shop Boys var. Ay, 29 Haziran'da Moby ve 30 Haziran'da Trivium ile Three Days Grace konserleriyle kapanıyor.

        6

        TEMMUZ ELEKTRONİKTEN METALE GENİŞ BİR YELPAZE

        Temmuz, 1 Temmuz'da Life Park'taki Babymetal ile başlıyor. Mac DeMarco 2 Temmuz'da, Garbage 3 Temmuz'da, Gipsy Kings 4 Temmuz'da sahne alıyor. 7 Temmuz'da Wiz Khalifa İstanbul Kongre Merkezi'nde, 11 Temmuz'da Ricky Martin KüçükÇiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor.

        7

        AYNI GÜN İKİ FARKLI DÜNYA: ALPHAVILLE VE PANTERA

        12 Temmuz, müzik zevkleri birbirinden çok uzak iki kitleyi aynı akşamda buluşturuyor. Harbiye'de Alphaville sahne alırken, Ataköy Marina Arena'da Pantera çıkıyor. Ayın geri kalanında Wolf Alice, Suede, The Cardigans, Savatage ve Lamb of God gibi isimler takvimde yer alıyor.

        8

        GORILLAZ ÜÇ GÜN BOYUNCA SAHNEDE

        Temmuzun en uzun soluklu etkinliği Gorillaz oluyor. Grup, 14-16 Temmuz tarihleri arasında üç gün üst üste Bonus Parkorman'da sahne alacak.

        9

        AĞUSTOS JACK WHITE İLE KAPANIYOR

        Yaz takvimi ağustosta sakinleşiyor ancak iddiasını koruyor. 17 Ağustos'ta Wednesday sahne alırken, sezon 22-23 Ağustos'ta Parkorman'daki Babylon Soundgarden etkinliğiyle noktalanıyor. Kadroda Jack White, Wet Leg ve The Kills bulunuyor.

        10

        YOĞUN BİR SEZON KAPIDA

        Üç aya sığan bu takvim, son yılların en kalabalık yabancı sanatçı listelerinden birini oluşturuyor. Konserlerin birçoğu daha şimdiden yüksek talep görüyor; bu nedenle ilgilenilen isimler için mekan kapasitesini ve bilet durumunu önceden kontrol etmek yerinde olacak.

        Fotoğraf kaynak: Instagram

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