Megadeth'ten Ricky Martin'e bu yaz sahneler boş kalmıyor! İşte 2026 yazında ülkemizde konser verecek yabancı sanatçılar!

YOĞUN BİR SEZON KAPIDA

Üç aya sığan bu takvim, son yılların en kalabalık yabancı sanatçı listelerinden birini oluşturuyor. Konserlerin birçoğu daha şimdiden yüksek talep görüyor; bu nedenle ilgilenilen isimler için mekan kapasitesini ve bilet durumunu önceden kontrol etmek yerinde olacak.

Fotoğraf kaynak: Instagram