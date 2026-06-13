Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: O anlar kamerada! Yolunu kesip demir çubukla dövdü! Kuzen kâbusu | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada... Yolunu kesip demir çubukla dövdü! Kuzen kâbusu!

        Hatay'da kuyumculuk yapan Ahmet Rüşvenli, arazi anlaşmazlığı nedeniyle traktörle aracının önünü kesen husumetli olduğu kuzenleri tarafından demir çubuklarla dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 13:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        O anlar kamerada... Yolunu kesip demir çubukla dövdü! Kuzen kâbusu!

        Hatay'da olay, Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. 25 yıl İstanbul’da yaşadıktan sonra memleketi Hatay’a dönüp kuyumculuk yapmaya başlayan Ahmet Rüşvenli’nin aracının yolu, trafikte kuzenleri tarafından traktörle kesildi.

        DEMİR ÇUBUKLARLA SALDIRDILAR

        DHA ve İHA'daki habere göre traktörden inen kuzenleri, husumete neden olan arazi anlaşmazlığı nedeniyle Rüşvenli'ye demir çubuklarla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Rüşvenli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda dişleri kırılan ve vücudunda yaralan olan Rüşvenli, kuzenlerinden şikayetçi oldu.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 12 Haziran 2026 (Milliler Kanada'da İlk Antremanını Yaptı)

        Milliler Kanada'da ilk antremanını yaptı. Rakipten Millilere küçümseyen sözler. Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar. BSL'de final serisi başlıyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #Hatay
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı
        Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı!
        6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı!
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı
        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?