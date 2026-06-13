O anlar kamerada... Yolunu kesip demir çubukla dövdü! Kuzen kâbusu!
Hatay'da kuyumculuk yapan Ahmet Rüşvenli, arazi anlaşmazlığı nedeniyle traktörle aracının önünü kesen husumetli olduğu kuzenleri tarafından demir çubuklarla dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 13 Haziran 2026 - 13:38 Güncelleme:
Hatay'da olay, Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. 25 yıl İstanbul’da yaşadıktan sonra memleketi Hatay’a dönüp kuyumculuk yapmaya başlayan Ahmet Rüşvenli’nin aracının yolu, trafikte kuzenleri tarafından traktörle kesildi.
DEMİR ÇUBUKLARLA SALDIRDILAR
DHA ve İHA'daki habere göre traktörden inen kuzenleri, husumete neden olan arazi anlaşmazlığı nedeniyle Rüşvenli'ye demir çubuklarla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Rüşvenli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda dişleri kırılan ve vücudunda yaralan olan Rüşvenli, kuzenlerinden şikayetçi oldu.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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