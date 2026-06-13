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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı | Yozgat haberleri | Son dakika haberleri

        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı

        Yozgat'ta, Yerköy ilçesinden otomobille köylerine giden ailenin içinde olduğu otomobil, 50 yaşındaki N.A.'nın sürücü hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü. Araçta bulunan 15 yaşındaki N.A. ile 9 yaşındaki E.N.A., hayatlarını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, M.A'nın (50) kullandığı otomobil, ilçeye bağlı Kördeve köyü mevkiinde köprüden düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BİRİ 15, DİĞERİ 9 YAŞINDAYDI

        AA'daki habere göre sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan N.A'nın (15) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.A. (45), H.A. (12) ve E.N.A. (9), ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        KÖYLERİNE GİDİYORLARDI

        Yaralılardan E.N.A, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ailenin ilçeden köylerine gittiği öğrenildi.

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