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        Haberler Gündem SON DAKİKA! 6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı! - Son dakika haberleri

        6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı!

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama; Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2020 yılında gerçekleştirilen Askeri Balta cinayeti, JASAT tarafından aydınlatıldı. Gözaltına alınan 18 akraba ve köy sakininden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı!

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