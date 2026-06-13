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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA! Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde öldürülen 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın ölümüne dair soruşturmada, şüpheli T.E.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. T.E.E. ifadesinde, "Üzerime doğru koşmaya başladı. O sırada ben duruyordum kendini korumak için bıçakladım. Amacım bacağından bıçaklamaktı" dedi. Baba B.E. de ifadesinde "T.E.E., Kayra'nın omzuna yumruk attı. Şahsın yere düşmesiyle birlikte T.E.E. parktan kaçtı. Bıçaklandığını görmedim" diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 12:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı

        Ankara'da parkta tartıştığı lise öğrencisi Kayra Ataman'ı (16) bıçaklayarak öldüren T.E.E. (17) ifadesinde, "Üzerime doğru koşmaya başladı. O sırada ben duruyordum kendimi korumak için bıçakladım. Amacım bacağından bıçaklamaktı" dedi.

        Özel sağlık meslek lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman, 9 Haziran'da Etimesgut ilçesinde kız arkadaşı ile parkta yürürken, B.E. ile tartışma yaşadı. B.E.'in oğlu T.E.E.'nin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü. Kayra Ataman, çıkan kavgada T.E.E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ataman'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olay sonrası gözaltına alınan T.E.E. ve babası B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüpheli T.E.E ve babası B.E.'in emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. T.E.E., eski sevgilisini Kayra Ataman'ın yanında gördüğünü söyleyerek, "Eve gittiğimde moralim bozuktu. Daha sonra babam halimi görünce neden böyle olduğumu sordu. Daha sonra babam parka indi. Ancak orada Kayra ile arbede yaşamış. Eve geldiğinde üstü dağınıktı ve yüzü de çizilmişti. Ardından evden ekmek bıçağı aldım. Parka gittim. 'Babamı kim darbetti' diye sordum. Kayra, küfür ederek üzerime doğru koşmaya başladı. O sırada ben duruyordum kendimi korumak için bıçakladım. Amacım bacağından bıçaklamaktı" dedi.

        Babası B.E. ise "Kayra'nın yanına gittiğimde, oturup tanışmak için geldiğimi söyledim. O da 'Bir sorun var mı' dedi. Oğlum, Kayra'nın omzuna yumruk attı. Yere düşmesiyle birlikte oğlum parktan kaçtı. Bıçaklandığını görmedim" ifadesini kullandı.

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