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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Sel ve dolu uyarısı! Meteoroloji'den 21 il için yağış alarmı - son dakika haberleri - Bugün hava nasıl olacak? 14 Haziran hava durumu tahminleri | Son dakika haberleri

        Sel ve dolu uyarısı! Meteoroloji'den 21 il için yağış alarmı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'deki 21 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların ulaşımda aksamalar ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 07:05 Güncelleme:
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        Sel ve dolu uyarısı! Meteoroloji'den 21 il için yağış alarmı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Sakarya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın, genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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