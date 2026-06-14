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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Avustralya-Türkiye maçı öncesi Vancouver'da Türk coşkusu!

        Vancouver'da Türk coşkusu!

        A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Vancouver kenti adeta 'kırmızı-beyaz'a büründü. Türk taraftarlar, stadyuma giden yol boyunca tezahürat yaparak marşlar söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 06:58 Güncelleme:
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        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı mücadele öncesinde Kanada'da Türk yürüyüşü gerçekleştirildi.

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        Jonathan Rogers Park'ta bir araya gelen binlence ay-yıldızlı taraftar, marşlar eşliğinde eğlenerek maç saatini bekledi.

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        Taraftarlar daha sonra stadyuma toplu hareket etti. Binlerce kişilik konvoy, Vancouver caddelerini kırmızı-beyaza çevirdi.

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        Dünyanın dört bir yanında karşılaşmayı izlemek için gelen taraftarlar, yol boyunca tezahürat yaptı ve marşlar söyledi.

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        Türk yürüyüşüne Kanadalıların da eşlik ettiği görüldü.

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        İşte Kanada'daki Türk yürüyüşünden kareler...

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