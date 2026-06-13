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        Haberler Dünya "Anlaşmanın bugün imzalanması planlanıyor" | Dış Haberler

        "Anlaşmanın bugün imzalanması planlanıyor"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın bugün imzalanmasının planladığını ve imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 19:58 Güncelleme:
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        "Anlaşmanın bugün imzalanması planlanıyor"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan anlaşmanın bugün imzalanmasının planlandığını ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu.

        Trump, sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

        Eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan anlaşmanın İran’ın nükleer silaha giden yolu için "sorunsuz" olduğu yorumunu yapan Trump, şu an varılan anlaşmanın ise "nükleer silahlara karşı duvar" niteliğinde olduğunu öne sürdü.

        Trump, İran'ın artık nükleer silaha sahip olmayı istemediğini belirterek, "Anlaşmanın bugün imzalanması planlanıyor ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı herkes için açık olacak." bilgisini verdi.

        ABD'nin İran ile ilişkisinin önceki yönetimlerden "çok daha farklı ve daha iyi" olduğunu savunan Trump, İran'ın dondurulan paraları konusunda da herhangi bir "el değiştirme" olmayacağını kaydetti.

        Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun da "her şey sakinleştiğinde" ve "uygun bir zamanda" İran veya ABD’de imha edileceğini belirterek, "İran ve tüm Orta Doğu ile uzun yıllar birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Sürecin hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini umduğunu aktaran Trump, "Eğer ilerlemezse, umarım bir daha asla kullanılmayacak nihai bir alternatifimiz var." ifadelerini kullandı.

        İRAN'IN AÇIKLAMASI

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin, "Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. bugün olmasa da, önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez." dedi.

        İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Bekayi, Hemedan eyaletinde ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

        Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile imzalanması beklenen mutabakat zaptı hakkındaki açıklamasında, “Devam eden İslamabad mutabakatı görüşmeleri, savaşı sona erdirmeye odaklanıyor ve bu aşamada nükleer meselenin görüşülmemesine karar verildi.” ifadelerini kullandı.

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        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in 24 saat içinde nihayet erdirilmesini beklediklerini söylediği ABD ile İran arasındaki mutabakatın imzalanmasına ilişkin ise Bekayi, şunları aktardı:

        “Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. bugün olmasa da, önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez.”

        Bekayi, ABD tarafının süreç hakkında herhangi bir yorum yapmaktan çekinmesi nedeniyle, temkinli olmaları gerektiğini söyledi.

        *Fotoğraf: Associated Press

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