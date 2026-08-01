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        Haberler Gündem Güvenlik Narko Kapan Gaziantep Operasyonu'nda 416 tutuklama

        Narko Kapan Gaziantep Operasyonu'nda 416 tutuklama

        Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu"nda gözaltına alınan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 00:56 Güncelleme:
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        Narko Kapan Gaziantep Operasyonu: 416 tutuklama

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 28 Temmuz'da 548 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 450 zanlının işlemleri tamamlandı.

        AA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen zanlılardan 416'sı tutuklandı, 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 28 Temmuz'da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün 6 ay boyunca yürüttüğü titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan 548 şüpheliye yönelik "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" gerçekleştirildiğini belirtmişti.

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