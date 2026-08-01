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        Haberler Dünya İran'a yönelik enerji odaklı saldırı planı iddiası

        İran'a yönelik enerji odaklı saldırı planı iddiası

        ABD ve İsrail'in, İran'daki enerji altyapısına karşı "bugüne kadarki en sert bombalamayı" yapmayı planladığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 01:13 Güncelleme:
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        İran'a yönelik enerji odaklı saldırı planı iddiası

        ABD ve İsrail'in, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısına karşı "bugüne kadarki en sert bombalamayı" yapmayı planladığı öne sürüldü.

        CBS News'e konuşan bazı ABD'li ve İsrailli kaynaklar, hafta sonu İran'ın enerji altyapısına saldırılar olacağını iddia etti.

        Kaynaklar, ABD ve İsrail'in, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapı hedeflerine karşı "bugüne kadarki en sert bombalama kampanyalarından birini" planladığını ileri sürdü.

        Söz konusu saldırılarla ilgili İsrail makamlarının bilgilendirildiğini ve ABD ile koordinasyon halinde olduğunu ifade eden ABD'li kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili nihai bir emir vermediğini belirtti.

        Kaynaklar, ABD yönetiminin Camp David'de düzenlenen kabine toplantısında, bu konunun gündeme geldiğini ancak bazı Beyaz Saray yetkililerinin buna "şiddetle" karşı çıktığını ileri sürerek, olası saldırıda muhtemelen enerji santralleri ve rafineriler de dahil olmak üzere enerji altyapısının hedef alınacağını iddia etti.

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        İsrailli bir kaynak, Trump ile bu hafta başında bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran ile savaş için 3 seçenekten bahsettiğini, bunların arasında kara ikmal yollarına odaklanan askeri saldırıların da bulunduğunu öne sürdü.

        ABD'li başka bir yetkili de Washington yönetiminin, bu çatışmada hem askeri hem de sivil kullanım amaçlı köprüleri zaten vurduğunu söyledi.

        Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, konuyla ilgili CBS News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın bugün kabine toplantısında söylediği gibi ABD kazanacak ve İran, onun döneminde nükleer silaha sahip olmayacak." dedi.

        Trump'ın altyapı tehdidi

        Trump, temmuz ortasındaki bir açıklamasında "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." demişti.

        İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de buna karşılık olarak, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.

        *Fotoğraf: CENTCOM, temsilidir

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