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        Haberler Gündem Gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 imam, hastanede öldü

        Gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 imam, hastanede öldü

        Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren iki genç imam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir'in ani ölümü, görev yaptıkları camilerde ve memleketlerinde derin üzüntüye neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 23:13 Güncelleme:
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        Arhavi'de kahreden olay

        Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirip, ekiplerce sudan çıkarılan imamlar Mustafa Gedikli (34) ve Rüstem Özdemir (26), kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiler.

        Olay, gündüz saatlerinde Arhavi ilçesi Ulaş köyünde meydana geldi. Arhavi Merkez Cami’nde görevli imam Mustafa Gedikli ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir, serinlemek girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirdi. İmamları suda hareketsiz gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Rüstem Özdemir
        Rüstem Özdemir

        Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan imamlar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 imam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Mustafa Gedikli
        Mustafa Gedikli

        Gedikli ve Özdemir'in cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü. Hayatını kaybeden imamlardan Gedikli'nin cenazesinin Trabzon’da, Özdemir'in ise memleketi Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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        #Rüstem Özdemir
        #Mustafa Gedikli
        #Arhavi
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