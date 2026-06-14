Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda 24 yıl aradan sonra yeniden sahne alan A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı grup maçı tüm Türkiye'de büyük heyecana sahne oldu. Futbolseverler sabah saatlerinde meydanlara giderken mücadele dev ekranlardan izlendi. A Milli Takımımız, D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, tüm Türkiye'ye dev ekranlardan takip edildi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren sahil ve meydanları dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla milli heyecana ortak oldu.
Türkiye, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya karşısında mücadele ederken, adeta kırmızı-beyaz bir atmosfer oluştu.
Kurulan dev ekran önünde toplanan binlerce taraftar, karşılaşma öncesinde marşlar söyleyerek milli takıma destek verdi.
Türk bayraklarıyla süslenen alanda vatandaşlar maç saatini büyük bir heyecanla beklerken, çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan futbolsever milli maç coşkusunu birlikte yaşadı.
A Milli Futbol Takımımız mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.
İşte Türkiye'nin dört bir yanından kareler: