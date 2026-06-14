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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!

        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda 24 yıl aradan sonra yeniden sahne alan A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı grup maçı tüm Türkiye'de büyük heyecana sahne oldu. Futbolseverler sabah saatlerinde meydanlara giderken mücadele dev ekranlardan izlendi. A Milli Takımımız, D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 09:08 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, tüm Türkiye'ye dev ekranlardan takip edildi.

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        Sabahın erken saatlerinden itibaren sahil ve meydanları dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla milli heyecana ortak oldu.

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        Türkiye, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya karşısında mücadele ederken, adeta kırmızı-beyaz bir atmosfer oluştu.

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        Kurulan dev ekran önünde toplanan binlerce taraftar, karşılaşma öncesinde marşlar söyleyerek milli takıma destek verdi.

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        Türk bayraklarıyla süslenen alanda vatandaşlar maç saatini büyük bir heyecanla beklerken, çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan futbolsever milli maç coşkusunu birlikte yaşadı.

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        A Milli Futbol Takımımız mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

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        İşte Türkiye'nin dört bir yanından kareler:

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