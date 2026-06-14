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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti: 9 turnuvanın 8'inde mağlubiyet!

        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti: 9 turnuvanın 8'inde mağlubiyet!

        2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Milliler, katıldığı 9. büyük turnuva olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na da kötü başladı ve 9 turnuvanın 8'ine mağlubiyetle başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!

        A Milli Futbol Takımımız, daha önce katıldığı 9 büyük turnuvanın 8'ine mağlubiyetle başladı ve laneti Avustralya karşısında 2-0'lık yenilgiyle tersine çeviremedi.

        İşte Milli Takım'ın büyük turnuvalardaki ilk maçları:

        1954 Dünya Kupası

        Almanya 4-1 Türkiye

        Euro 1996

        Türkiye 0-1 Hırvatistan

        Euro 2000

        Türkiye 1-2 İtalya

        2002 Dünya Kupası

        Brezilya 2-1 Türkiye

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        Euro 2008

        Portekiz 2-0 Türkiye

        Euro 2016

        Türkiye 0-1 Hırvatistan

        Euro 2020

        Türkiye 0-3 İtalya

        Euro 2024

        Türkiye 3-1 Gürcistan

        2026 Dünya Kupası

        Avustralya 2-0 Türkiye

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