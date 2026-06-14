A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti: 9 turnuvanın 8'inde mağlubiyet!
2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Milliler, katıldığı 9. büyük turnuva olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na da kötü başladı ve 9 turnuvanın 8'ine mağlubiyetle başladı
Giriş: 14 Haziran 2026 - 09:37 Güncelleme:
A Milli Futbol Takımımız, daha önce katıldığı 9 büyük turnuvanın 8'ine mağlubiyetle başladı ve laneti Avustralya karşısında 2-0'lık yenilgiyle tersine çeviremedi.
İşte Milli Takım'ın büyük turnuvalardaki ilk maçları:
1954 Dünya Kupası
Almanya 4-1 Türkiye
Euro 1996
Türkiye 0-1 Hırvatistan
Euro 2000
Türkiye 1-2 İtalya
2002 Dünya Kupası
Brezilya 2-1 Türkiye
REKLAM
Euro 2008
Portekiz 2-0 Türkiye
Euro 2016
Türkiye 0-1 Hırvatistan
Euro 2020
Türkiye 0-3 İtalya
Euro 2024
Türkiye 3-1 Gürcistan
2026 Dünya Kupası
Avustralya 2-0 Türkiye
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ