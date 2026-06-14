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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor? Son veriler açıklandı

        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?

        İstanbullular mayıs ayında meyve olarak en çok karpuz, sebze olarak domates tüketti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 12:05 Güncelleme:
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        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı.

        Buna göre, Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde mayısta 34'ü meyve, 46'sı sebze olmak üzere toplam 80 çeşit ürün satıldı.

        Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 32'si meyve ve 46'sı sebze olmak üzere toplam 78 çeşit ürün satışa sunuldu.

        Bayrampaşa'daki halde mayısta satış için getirilen 157 bin 338 ton ürünün 54 bin 624 tonunu meyve, 102 bin 714 tonunu da sebze oluşturdu.

        Ataşehir'deki hale ise geçen ay getirilen 49 bin 807 ton ürünün 19 bin 266 tonu meyveden, 30 bin 541 tonu da sebzeden oluştu.

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        İki halde geçen ay 73 bin 890 ton meyve ve 133 bin 255 ton sebze olmak üzere toplamda 207 bin 145 ton ürün satışa sunuldu.

        FİYATLAR

        Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların mayısta tercih ettiği meyveler arasında karpuz, sebzelerde ise domates başı çekti.

        Her iki halde toplamda 10 bin 35 ton karpuz, 31 bin 356 ton domates satıldı.

        Karpuzu 8 bin 883 tonla muz, 8 bin 266 tonla çilek, 6 bin 715 tonla kayısı, 5 bin 717 tonla erik, 5 bin 703 tonla elma, 5 bin 268 tonla limon, 4 bin 19 tonla portakal, 3 bin 436 tonla kiraz ve 3 bin 250 tonla nektarin takip etti.

        Domatesi ise 19 bin 617 tonla salatalık, 14 bin 720 tonla patates, 13 bin 806 tonla biber, 8 bin 320 tonla kuru soğan, 8 bin 129 tonla patlıcan, 4 bin 776 tonla havuç, 3 bin 807 tonla kabak, 2 bin 546 tonla fasulye ve 2 bin 361 tonla semizotu izledi.

        Halde bir kilogram karpuz ortalama 44,83, muz 87,12, çilek 113,33, kayısı 66,58, erik 127,83, elma 63,15, limon 82,42, portakal 28,67, kiraz 310,33 ve nektarin 68 liraya alıcı buldu.

        Domatesin kilogramı ise ortalama 104,46, salatalık 28,83, patates 23,08, biber 56,75, kuru soğan 12, patlıcan 26,20, havuç 27,08, kabak 35,33, fasulye 92,80 ve semizotu 27,83 liradan satıldı.

        Meyve ve sebze hallerinde mayıs ayında satılan en pahalı ürün 310,33 lirayla kiraz oldu.

        Kirazı 224 lirayla üzüm, 176 lirayla barbunya, 164,08 lirayla kapya biber, 157,90 lirayla ayva, 147,92 lirayla kuru sarımsak ve taze yaprak, 145,42 lirayla mantar, 135,42 lirayla ananas ve 127,83 lirayla erik takip etti.

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