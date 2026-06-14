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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Hakkari'de aile katliamı! Kayınpederinin evini basan uzman çavuş eşi dahil 4 kişiyi öldürdü! | Son dakika haberleri

        Hakkari'de aile katliamı! Kayınpederinin evini basan uzman çavuş eşi dahil 4 kişiyi öldürdü!

        Hakkari'de uzman çavuş Musa Gezer, bir süre önce evi terk eden eşinin kaldığı eve giderek eşi Adilşah Gezer, kayınvalidesi Habiba Demir, kayınbiraderi Gökhan Demir ve baldızı Keve Demir'i silahla öldürdü. Olayda ağır yaralanan Gezer hastaneye kaldırılırken, 4 kişinin cenazesi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş Musa Gezer, kayınpederinin evine gidip silahla bir süre önce evi terk eden eşi Adilşah Gezer ile kayınvalidesi Habiba Demir, kayınbiraderi Gökhan Demir ve baldızı Keve Demir’i öldürdü. Kendisi de olayda ağır yaralanan Gezer, hastanede tedaviye alındı.

        KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

        DHA'daki habere göre olay; Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Uzman çavuş Musa Gezer, bir süre önce evi terk eden eşi Adilşah Gezer’in ailesinin evine gitti. Silahını çıkaran Gezer, eşi Adilşah Gezer ile kayınbiraderi Gökhan Demir, kayınvalidesi Habiba Demir ve baldızı Keve Demir’i vurdu.

        4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekibinin yaptığı incelemede Adilşah Gezer ile annesi Habibe, kardeşleri Gökhan ve Keve Demir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olayda ağır yaralanan Musa Gezer ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Musa Gezer
        Musa Gezer

        Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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