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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dinlenme tesisinde dehşet! Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı! | Son dakika haberleri

        Dinlenme tesisinde dehşet! Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!

        Afyonkarahisar'da feci bir olay yaşandı. Kentte kızıyla birlikte bir dinlenme tesisine gelen 53 yaşındaki Feride Hozer'e saldıran köpek, kadının kolunu kopardı. İki kişinin tekme ve sandalyelerle vurmasına rağmen zapt edilemeyen köpek, yaralı kadına zarar vermek için tesise girmeye çalıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 11:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!

        Afyonkarahisar'da kızıyla birlikte dinlenme tesisine gelen kadına saldıran köpek, kadının kolunu kopardı. İki kişinin tekme ve sandalyelerle vurmasına rağmen zapt edilemeyen köpek, yaralı kadına zarar vermek için tesise girmeye çalıştı.

        İHA'nın haberine göre olay, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde meydana geldi. Kızıyla birlikte Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir dinlenme tesisine gelen 53 yaşındaki Feride Hozer, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

        Korkuya kapılan kız çocuğu koşarak işletmeye girmeyi başarırken, talihsiz kadın ise tam anlamıyla dehşeti yaşadı.

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        Kaçmaya çalışan kadını önce kolundan sonra ceketinden yakalayan köpek, yere düşürdüğü kadını sürüklemeye başladı.

        Olay anında tesiste yemek yiyen Atilla Özer, kızının yardım çığlıkları üzerine kadının yardımına koşu. İki kişinin tekme ve sandalyeli müdahalesine rağmen kontrol edilemeyen köpek, kadını kolları ve bacaklarından yaraladı.

        SAĞLIK EKİPLERİNİN TESİSE GİRMESİNE İZİN VERMEDİ

        Köpeğe yapılan ardı ardına darbelerden faydalanıp kolunu kurtarmayı başaran kadın ve etrafındakiler, can havliyle tesise girmeyi başardı. Kurtulmayı başarınca kendisini yere bırakan kadının kolundan avuç içi kadar bir bölümün köpek tarafından koparıldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de tesise girmesine izin vermeyen ve halen içeriye girerek kadına zarar vermeye çalışan köpek, yardıma gelen vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        "HİÇ DÜŞÜNMEDEN YARDIM ETTİM"

        Yardım çığlıklarını duyar duymaz dışarı çıkarak saldırıya müdahale ettiğini belirten Atilla Özer, "İşletmede oturup yemek yediğimiz sırada dışarıdan içeriye koşan bir çocuk, dışarıda annesinin bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Dışarı baktığımda bir kadının köpeğin saldırısına uğradığını gördüm. Hiç düşünmeden dışarı koştum. O an aklımda hiçbir şey yoktu, tek düşüncem kadını kurtarmaktı. Elime geçen sandalyelerle ve tekme atarak köpeği uzaklaştırmaya, kadını yaralamasına engel olmaya çalıştım. Ancak köpek oldukça saldırgandı ve müdahale ettikçe saldırısını sürdürüyordu. Benim ve diğer bir kişinin tüm çabalarına rağmen kadının kolunu ve bacağını ısırmıştı. Köpeğe vurmaya devam ederken, kadını içeriye almayı başardık. Kadının durumu ağırdı ve kolunda derin bir yara vardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedik ama köpek gelen sağlık görevlilerinin tesise yaklaşmasına izin vermiyordu. Gelen vatandaşların desteğiyle, köpeği tutmayı başarınca sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Eğer o gün orada olmasaydık, kadın belki bugün aramızda olmayabilirdi" dedi.

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