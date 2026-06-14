Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Avustralya-Türkiye: 2-0 (MAÇ SONUCU) - A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı! Türkiye-Avustralya MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

        Avustralya-Türkiye: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanan mücadelede daha çok gol arayan taraf ay-yıldızlılar olmasına rağmen Kangurular, Irankunda ve Metcalfe'ın golleriyle üç puanı kaptı. Bizim Çocuklar, D Grubu'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 05:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kanada'da Milli Takım'a şok!

        A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na tatsız başladı. Milliler, 24 yıl sonra sahne aldığı dev turnuvada, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

        Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Irankunda ve 75. dakikada Metcalfe kaydetti.

        Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak. Avustralya ise ev sahibi ABD ile kozlarını paylaşacak.

        AVUSTRALYA'YA İLK KEZ YENİLDİK!

        A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaştı.

        Milliler, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı kazanırken, ilk kez mağlup oldu. Mayıs 2004'te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazanmıştı. 2026 Dünya Kupası'nda ise Kangurular'a 2-0 yenilerek ilk mağlubiyetimizi aldık.

        REKLAM

        GRUBUMUZDA SONUÇLAR VE PUAN DURUMU

        Grupta ilk maçlar sonucunda ABD ve Avustralya 3'er puanı hanesine yazdırırken, Türkiye ve Paraguay ise puanla tanışamadı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        BC Place Stadı'nda mücadelenin ilk 10 dakikası dengeli geçti. A Milli Futbol Takımı kanatlardan ve merkezden pozisyona girmeye çalışırken, Avustralya ise savunma ağırlıklı oynadı.

        Maçtaki ilk ciddi tehlike 26. dakikada yaşandı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına ortasında Arda Güler gelişine sert vurdu ancak top kalecide kaldı. Bu pozisyonun dönüşünde ise Avustralya golü buldu.

        27. dakikada, savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Irankunda, Merih Demiral'ı geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top ağlara gitti: 1-0.

        30. dakikada, Türkiye gole çok yaklaştı. Avustralya savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Abdülkerim Bardakcı'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kalecinin de müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        53. dakikada soldan kazanılan korner atışında O'Neill ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Metcalfe'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır uzanarak gole engel oldu.

        REKLAM

        57. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Yıldız oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Beach uzanarak gole engel oldu, dönen topa Kenan Yıldız istediği gibi vuramayınca savunma meşin yuvarlağı kornere yolladı.

        72. dakikada A Milli Futbol Takımı bir kez daha etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasında sağdan ceza sahasına giren Zeki Çelik çaprazdan sert vurdu, kaleci Beach topu kornere gönderdi.

        75. dakikada Avustralya ikinci golü buldu. Orta sahada topu kapan Metcalfe, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan filelere gitti: 2-0.

        77. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Merih Demiral, topu kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu'na kafayla indirdi. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak kaleci Beach'te kaldı.

        86. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta bu kez Hakan Çalhanoğlu topun başına geçti. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Beach yine gole izin vermedi.

        Stat: BC Place

        Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

        Avustralya: Beach, Circati, Italiano (Dk. 74 Geria), Bos (Dk. 84 Aziz Behich), Souttar, Burgess, Metcalfe, Oneill, Okon-Engstler (Dk. 84 Irvine), Toure (Dk. 74 Yengi), Irankunda (Dk. 61 Velupillay)

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 81 Mert Müldür), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 81 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Dk. 62 Yunus Akgün), Arda Güler, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Kenan Yıldız), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Deniz Gül)

        Goller: Dk. 27 Irankunda, Dk. 75 Metcalfe (A

        ÖNERİLEN VİDEO

        Irmak Ayşe öğretmene gözyaşlarıyla veda

        Ağrı'da hayatına son veren anaokulu öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ayşe öğretmenin mobbinge uğradığı iddia edilmişti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi