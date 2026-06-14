Avustralya-Türkiye: 2-0 (MAÇ SONUCU)

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na tatsız başladı. Milliler, 24 yıl sonra sahne aldığı dev turnuvada, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Irankunda ve 75. dakikada Metcalfe kaydetti.

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak. Avustralya ise ev sahibi ABD ile kozlarını paylaşacak.

AVUSTRALYA'YA İLK KEZ YENİLDİK!

A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaştı.

Milliler, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı kazanırken, ilk kez mağlup oldu. Mayıs 2004'te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazanmıştı. 2026 Dünya Kupası'nda ise Kangurular'a 2-0 yenilerek ilk mağlubiyetimizi aldık.

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GRUBUMUZDA SONUÇLAR VE PUAN DURUMU

Grupta ilk maçlar sonucunda ABD ve Avustralya 3'er puanı hanesine yazdırırken, Türkiye ve Paraguay ise puanla tanışamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

BC Place Stadı'nda mücadelenin ilk 10 dakikası dengeli geçti. A Milli Futbol Takımı kanatlardan ve merkezden pozisyona girmeye çalışırken, Avustralya ise savunma ağırlıklı oynadı.

Maçtaki ilk ciddi tehlike 26. dakikada yaşandı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına ortasında Arda Güler gelişine sert vurdu ancak top kalecide kaldı. Bu pozisyonun dönüşünde ise Avustralya golü buldu.

27. dakikada, savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Irankunda, Merih Demiral'ı geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top ağlara gitti: 1-0.

30. dakikada, Türkiye gole çok yaklaştı. Avustralya savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Abdülkerim Bardakcı'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kalecinin de müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

53. dakikada soldan kazanılan korner atışında O'Neill ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Metcalfe'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır uzanarak gole engel oldu.

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57. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Yıldız oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Beach uzanarak gole engel oldu, dönen topa Kenan Yıldız istediği gibi vuramayınca savunma meşin yuvarlağı kornere yolladı.

72. dakikada A Milli Futbol Takımı bir kez daha etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasında sağdan ceza sahasına giren Zeki Çelik çaprazdan sert vurdu, kaleci Beach topu kornere gönderdi.

75. dakikada Avustralya ikinci golü buldu. Orta sahada topu kapan Metcalfe, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan filelere gitti: 2-0.

77. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Merih Demiral, topu kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu'na kafayla indirdi. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak kaleci Beach'te kaldı.

86. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta bu kez Hakan Çalhanoğlu topun başına geçti. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Beach yine gole izin vermedi.

Stat: BC Place

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

Avustralya: Beach, Circati, Italiano (Dk. 74 Geria), Bos (Dk. 84 Aziz Behich), Souttar, Burgess, Metcalfe, Oneill, Okon-Engstler (Dk. 84 Irvine), Toure (Dk. 74 Yengi), Irankunda (Dk. 61 Velupillay)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 81 Mert Müldür), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 81 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Dk. 62 Yunus Akgün), Arda Güler, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Kenan Yıldız), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Deniz Gül)

Goller: Dk. 27 Irankunda, Dk. 75 Metcalfe (A