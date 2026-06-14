Adım adım vizesiz Yunan Adaları rehberi: Kapıda vize ile Yunan Adaları turu yapacaklara bütçe dostu bir rota!

SİSAM VE MEİS: DAHA SESSİZ ROTALAR

Kuşadası'ndan ulaşılan Sisam, filozof Pisagor ile fabl yazarı Ezop'a ev sahipliği yapmış bir ada. Fırında keçi eti ve kabak çiçeği dolması sofraların başında geliyor; galaktoboureko ve xerotigana ise adanın tatlı dünyasını zenginleştiriyor. Kaş'ın hemen karşısındaki minik Meis ise günübirlik gezginlerin sakin bir kaçamak için tercih ettiği nokta.