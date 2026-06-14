Adım adım vizesiz Yunan Adaları rehberi: Kapıda vize ile Yunan Adaları turu yapacaklara bütçe dostu bir rota!
Schengen vizesi almadan, sadece feribota binerek Ege'nin karşı yakasına geçmek mümkün. 2024'te başlayan kapıda vize uygulaması 10 Yunan adasına 7 günlük giriş hakkı veriyor. Hangi adaya nasıl gidilir, nerede ne yenir; sizin için derledik!
Çeşme'den kalkan feribotla yalnızca 20 dakikada Sakız Adası'na varabileceğinizi biliyor muydunuz? Vizesiz girilebilen Yunan adaları, mutfağından tarihi sokaklarına kadar şaşırtıyor. İşte rotanızı belirlerken işinize yarayacak tüm detaylar...
EGE'NİN KARŞI KIYISI ARTIK BİR FERİBOT UZAĞINIZDA
Çeşme'den kalkan bir feribotla yalnızca 20 dakikada başka bir ülkeye geçmek mümkün. Vizesiz girilebilen Yunan adaları, Schengen vizesi almadan kısa bir tatil yapmak isteyenler için son yılların en pratik kaçamağı haline geldi. 2024 yılının mart ayında başlayan kapıda vize uygulaması, 10 Yunan adasına 7 günlük giriş hakkı tanıyor.
KAPIDA VİZE NASIL İŞLİYOR, KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Uygulama yalnızca turistik amaçlı ve tek girişli. Ziyaretçiler adada en fazla 6 gece 7 gün kalabiliyor. Vize sadece başvuru yapılan ada için geçerli; Yunanistan ana karasına ya da diğer Schengen ülkelerine geçiş hakkı vermiyor.
Başvurular feribot şirketleri aracılığıyla, seyahatten birkaç gün önce yapılıyor. Ücret yaşa ve aracı kuruma göre yaklaşık 60 ila 90 Euro arasında değişiyor; 6-17 yaş çocuklarda bu rakam 30 Euro civarına iniyor.
LİSTEDEKİ 10 ADA HANGİLERİ?
Kapıda vize ile gidilebilen Yunan adaları on tane: Midilli, Sakız, Sisam, Limni, Leros, Kalimnos, Kos, Sömbeki, Rodos ve Meis. Her birine Türkiye'nin farklı sahil ilçelerinden ulaşmak mümkün.
EN KOLAY ULAŞIM SAKIZ ADASI'NA
Çeşme'nin tam karşısındaki Sakız Adası'na feribotla yaklaşık 20 dakikada varılıyor. Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla ünlü Mesta ve Pyrgi köyleri, Nea Moni Manastırı ve adanın merkezindeki Sakız Kalesi gezginlerin başlıca durakları.
SAKIZ'DA DAMLA SAKIZININ İZİNİ SÜRÜN
Adada ne yenir sorusunun cevabı isminde gizli: damla sakızlı tatlılar ve dondurma burada bambaşka. Izgara mastelo peyniri, sarı mercimekten yapılan fava ve taze deniz ürünleri sofraların baş köşesinde.
RODOS: SURLARIN ARDINDA BİR ORTA ÇAĞ ŞEHRİ
Bodrum, Marmaris ve Fethiye'den kalkan feribotlarla ulaşılan Rodos, adaların en büyüğü. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Old Town, Rodos Kalesi ve güneydeki antik Lindos kenti görülmeye değer.
RODOS MUTFAĞININ İMZASI: PİTAROUDİA
Nohut unu, soğan, domates ve naneyle yapılan pitaroudia, "Rodos mücveri" olarak biliniyor. Kimyonun bol kullanıldığı ada mutfağında yöresel mizithra peyniri ve üzüm yaprağına sarılı dolmades de öne çıkıyor.
MİDİLLİ: KÜLTÜR VE DENİZ BİR ARADA
Ayvalık'ın karşısındaki Midilli, Molivos Kalesi ve sahilleriyle hem kültür hem deniz tatili sunuyor. Adanın meşhur Kalloni sardalyası ve yöresel ladotiri peyniri mutfağın öne çıkan tatları. Tatlı tercih edenler için ballı yoğurt da mutlaka denenmeli.
SİSAM VE MEİS: DAHA SESSİZ ROTALAR
Kuşadası'ndan ulaşılan Sisam, filozof Pisagor ile fabl yazarı Ezop'a ev sahipliği yapmış bir ada. Fırında keçi eti ve kabak çiçeği dolması sofraların başında geliyor; galaktoboureko ve xerotigana ise adanın tatlı dünyasını zenginleştiriyor. Kaş'ın hemen karşısındaki minik Meis ise günübirlik gezginlerin sakin bir kaçamak için tercih ettiği nokta.
BİRKAÇ GÜNLÜK BİR TATİL İÇİN İDEAL
Pasaportu olan herkes için Ege'nin öbür yakası, artık aylar süren vize kuyruklarına gerek kalmadan birkaç günlük bir tatil mesafesinde. Doğru planlamayla, hafta sonu kaçamağı bir feribot biletinden ibaret.