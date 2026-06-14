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        Haberler Magazin Didim'de ünlü rüzgarı - Magazin haberleri

        Didim'de ünlü rüzgarı

        Aydın'a bağlı Didim ilçesinde buluşan ünlü isimler, bir plajda güneşin ve denizin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, aralarında; Aybüke Pusat, Begüm Akkaya, Hande Subaşı, Cansu Tosun, Serkan Altunorak, Pelin Karahan, Yiğit Kirazcı, Mihre Mutlu ve Keremcem'in yer aldığı ünlü isimler, Didim'de düzenlenen bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

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        Plajda bir araya gelen ünlüler, gün boyunca deniz ve güneşin keyfini çıkararak renkli görüntüler oluşturdu.

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        Oyuncu Cansu Tosun ile Hande Subaşı birlikte denize girerek serinledi. İkili, deniz keyfinin ardından Pelin Karahan'ın yanına geçerek uzun süre sohbet etti.

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        Desenli bir bikini giymeyi tercih eden İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu da gün boyunca objektiflere poz verip bol bol fotoğraf çektirdi.

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        Sıcak havadan bunalan oyuncu Begüm Akkaya da denize girerek serinledi.

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        Oyuncu Aybüke Pusat ise tek başına denize girip daha sonra sahilde kitap okuyarak vakit geçirdi.

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        Oyuncu Yiğit Kirazcı ve Serkan Altunorak ise denizde yüzdü.

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        Sıcaktan bunalan şarkıcı Keremcem de kendini serin sulara bıraktı.

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        Oyuncu Pelin Karahan da denize girmek yerine gün boyunca güneşlendi. Ünlü isimlerin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #Aybüke Pusat
        #mihre mutlu
        #Cansu Tosun
        #Begüm Akkaya
        #serkan altunorak
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