Didim'de ünlü rüzgarı
Aydın'a bağlı Didim ilçesinde buluşan ünlü isimler, bir plajda güneşin ve denizin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, aralarında; Aybüke Pusat, Begüm Akkaya, Hande Subaşı, Cansu Tosun, Serkan Altunorak, Pelin Karahan, Yiğit Kirazcı, Mihre Mutlu ve Keremcem'in yer aldığı ünlü isimler, Didim'de düzenlenen bir etkinlikte objektiflere yansıdı.
Plajda bir araya gelen ünlüler, gün boyunca deniz ve güneşin keyfini çıkararak renkli görüntüler oluşturdu.
Oyuncu Cansu Tosun ile Hande Subaşı birlikte denize girerek serinledi. İkili, deniz keyfinin ardından Pelin Karahan'ın yanına geçerek uzun süre sohbet etti.
Desenli bir bikini giymeyi tercih eden İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu da gün boyunca objektiflere poz verip bol bol fotoğraf çektirdi.
Sıcak havadan bunalan oyuncu Begüm Akkaya da denize girerek serinledi.
Oyuncu Aybüke Pusat ise tek başına denize girip daha sonra sahilde kitap okuyarak vakit geçirdi.