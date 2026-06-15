İllerimizde hava durumu... Termometre yükseliyor
Meteoroloji'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; yurt genelinde sıcaklıklar yükselmeye başlıyor ve termometre, mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Akdeniz, Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yerel yağışlar görülüyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 26, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 26, Az bulutlu ve açık
İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık
BURSA: 30, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 29, Az bulutlu ve açık
EDİRNE: 32, Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR: 27, Az bulutlu
DENİZLİ: 33, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 32, Az bulutlu ve açık
ADANA: 30, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu
BURDUR: 29, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 27, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 29, Parçalı, zamanla az bulutlu
KONYA: 27, Parçalı, zamanla az bulutlu
NEVŞEHİR: 23, Parçalı, zamanla az bulutlu
BARTIN: 30, Az bulutlu
BOLU: 27, Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 27, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 25, Az bulutlu
AMASYA: 29, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 26, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 32, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 32, Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN: 30, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 34, Parçalı ve az bulutlu