Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 26, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 26, Az bulutlu ve açık

İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık

BURSA: 30, Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE: 29, Az bulutlu ve açık

EDİRNE: 32, Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR: 27, Az bulutlu

DENİZLİ: 33, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 32, Az bulutlu ve açık

ADANA: 30, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

BURDUR: 29, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 27, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı, zamanla az bulutlu

KONYA: 27, Parçalı, zamanla az bulutlu

NEVŞEHİR: 23, Parçalı, zamanla az bulutlu

BARTIN: 30, Az bulutlu

BOLU: 27, Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU: 27, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 25, Az bulutlu

AMASYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 26, Parçalı ve az bulutlu

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TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu

VAN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 32, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 32, Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN: 30, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 34, Parçalı ve az bulutlu