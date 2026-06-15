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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Hava durumu İstanbul, termometre yükseliyor: hava durumu Ankara | Son dakika haberleri

        İllerimizde hava durumu... Termometre yükseliyor

        Meteoroloji'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; yurt genelinde sıcaklıklar yükselmeye başlıyor ve termometre, mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Akdeniz, Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yerel yağışlar görülüyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 06:59 Güncelleme:
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        İllerimizde hava durumu... Termometre yükseliyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 26, Az bulutlu ve açık

        İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 30, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 29, Az bulutlu ve açık

        EDİRNE: 32, Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR: 27, Az bulutlu

        DENİZLİ: 33, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 32, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 30, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR: 29, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 29, Parçalı, zamanla az bulutlu

        KONYA: 27, Parçalı, zamanla az bulutlu

        NEVŞEHİR: 23, Parçalı, zamanla az bulutlu

        BARTIN: 30, Az bulutlu

        BOLU: 27, Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU: 27, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 25, Az bulutlu

        AMASYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 26, Parçalı ve az bulutlu

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        TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 32, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 32, Parçalı ve çok bulutlu

        MARDİN: 30, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 34, Parçalı ve az bulutlu

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