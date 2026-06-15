Genç yönetici ağlattı... Atla gelen ölüm!
Eskişehir'de, 34 yaşındaki Enis Yasin Karacaoğlu, atıyla birlikte girdiği Keskin göletinde bir süre sonra gözden kayboldu. AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Karacaoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karacaoğlu'nun birlikte gölete girdiği atının da suda boğulduğu belirlendi
Giriş: 15 Haziran 2026 - 07:41 Güncelleme:
Eskişehir’de, bir araç kiralama şirketinde yönetici olan Enis Yasin Karacaoğlu (34), atıyla birlikte dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesindeki Keskin göletine gitti.
GÖZDEN KAYBOLDULAR
DHA'daki habere göre atıyla birlikte gölete giren Karacaoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Karacaoğlu’nun suda kaybolduğunu görün çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Karacaoğlu, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AT DA BOĞULUP ÖLDÜ
Enis Yasin Karacaoğlu’nun birlikte gölete girdiği atının da suda boğulduğu belirlendi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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