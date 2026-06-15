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        Haberler Magazin Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal boşandı; "Taze boşanmış bir kadınım" - Magazin haberleri

        Nezaket Erden'den 'boşanma' itirafı

        2017'de evlenen oyuncu çift Nezaket Erden ile Hakan Emre Ünal'ın yollarını ayırdığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 07:52 Güncelleme:
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        Ayrılık itirafı

        Nezaket Erden ile Hakan Emre Ünal'dan ayrılık haberi geldi. 2017'de dünyaevine giren oyuncu çift, evliliklerini sonlandırdı.

        Erden, boşanma haberini katıldığı bir etkinlikte duyurdu.

        Erden, rol aldığı 'Mira' dizisindeki karakterinden bahsederken ve Hakan Emre Ünal ile evliliğini sonlandırdığını açıkladı. Oyuncu, "Taze boşanmış bir kadınım artık" ifadelerini kullandı.

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        #Nezaket Erden
        #Hakan Emre Ünal
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