Nezaket Erden'den 'boşanma' itirafı
2017'de evlenen oyuncu çift Nezaket Erden ile Hakan Emre Ünal'ın yollarını ayırdığı öğrenildi
Giriş: 15 Haziran 2026 - 07:52 Güncelleme:
Nezaket Erden ile Hakan Emre Ünal'dan ayrılık haberi geldi. 2017'de dünyaevine giren oyuncu çift, evliliklerini sonlandırdı.
Erden, boşanma haberini katıldığı bir etkinlikte duyurdu.
Erden, rol aldığı 'Mira' dizisindeki karakterinden bahsederken ve Hakan Emre Ünal ile evliliğini sonlandırdığını açıkladı. Oyuncu, "Taze boşanmış bir kadınım artık" ifadelerini kullandı.
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