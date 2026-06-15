Eğitim süresi en uzun ve en kısa olan şehirler belli oldu: İşte il il Türkiye’nin eğitim haritası
TÜİK, 2025 yılı ulusal eğitim istatistiklerini paylaştı. Ortalama eğitim süresi 9,6 yıla yükselirken iller arasındaki fark dikkat çekti. Ankara zirvedeki yerini korurken son 10 yılda eğitim süresini en hızlı artıran illerin büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer aldı. Peki, en uzun ve en düşük eğitim süresi hangi illerde? İşte Türkiye'nin eğitim haritası!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ulusal eğitim istatistiklerini yayımladı. Güncel verilere göre, 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 9,6 yıla yükseldi. Cinsiyet bazında bakıldığında bu süre erkeklerde 10,3 yıl, kadınlarda ise 8,9 yıl olarak kayıtlara geçti. Başkent Ankara’nın 10,9 yıllık ortalamayla zirvede yer aldığı listede, son 10 yılda eğitim süresini en hızlı artıran illerin büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri oldu. Ortaya çıkan tablo, eğitim süresindeki artışa rağmen iller arasındaki farkın sürdüğünü de gösterdi. İşte, il il Türkiye'nin eğitim haritası...
ZİRVEDE DEĞİŞİKLİK YOK: BAŞKENT YİNE LİDER
TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı verilerine göre, Türkiye’de ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il Ankara oldu. Başkentte 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 10,9 yıl olarak hesaplandı. Ankara’yı sırasıyla şu iller takip etti:
Ankara – 10,9 yıl
İstanbul – 10,3 yıl
Eskişehir – 10,2 yıl
Kocaeli – 10,1 yıl
Yalova – 10,0 yıl
İzmir – 10,0 yıl
Veriler, bu illerde ortalama eğitim süresinin Türkiye ortalaması olan 9,6 yılın üzerinde olduğunu gösterdi.
HARİTANIN DİĞER UCU: EN DÜŞÜK SÜRE HANGİ İLDE?
Verilere göre, ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,6 yıl ile Ağrı oldu. Ağrı'yı sırasıyla şu iller takip etti:
Ağrı – 7,6 yıl
Şanlıurfa – 7,8
Muş – 8,2
Kastamonu – 8,3
Van – 8,3
SON 10 YILDA EN HIZLI ARTIŞ ŞIRNAK’TA
TÜİK verilerine göre son 10 yılda (2016-2025) ortalama eğitim süresini en fazla artıran il yüzde 48,5 ile Şırnak oldu. Eğitim süresindeki artış oranına göre ilk 5 il ise şöyle sıralandı:
Şırnak – %48,5
Hakkari – %40,4
Muş – %35,7
Şanlıurfa – %35,5
Van – %33,1
EN DÜŞÜK ARTIŞ GÖSTEREN 5 İL
Son 10 yılda ortalama eğitim süresindeki artışın daha sınırlı kaldığı iller şöyle sıralandı:
Ankara – %13,2
Eskişehir – %14,5
Tekirdağ – %14,6
İzmir – %14,8
İstanbul – %15,1
CİNSİYETE GÖRE EĞİTİM SÜRESİ ORTAYA ÇIKTI
Raporda cinsiyete göre eğitim göstergeleri de yer aldı. Türkiye genelinde erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,3 yıl olurken kadınlarda bu süre 8,9 yıl olarak hesaplandı.
KADINLARDA YÜKSEKÖĞRETİM ORANI YÜZDE 50’Yİ AŞTI
Öte yandan yükseköğretim (üniversite) mezuniyet oranında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. 25-34 yaş grubu nüfusta yükseköğretim mezun oranı 2025'te yüzde 45,6'ya ulaştı.
Söz konusu yaş grubunda kadınların yükseköğretim mezunu olma oranı yüzde 50,3'e ulaşırken, erkeklerde bu oran yüzde 41 olarak ölçüldü.
İlinizin eğitim verilerine TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (https://cip.tuik.gov.tr/) üzerinden ulaşabilirsiniz.