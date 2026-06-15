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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump anlaşma öncesinde Netanyahu'ya öfkelendi: Muhakeme yeteneği yok | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump anlaşma öncesinde Netanyahu'ya öfkelendi: Muhakeme yeteneği yok

        ABD Başkanı Trump, İran ile anlaşmanın duyurulmasından birkaç saat önce yaptığı açıklamada, Lübnan'a saldırı düzenleyen İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Trump, "Çok öfkelendim. Bunu ona söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 08:01 Güncelleme:
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        Trump: Netanyahu'nun muhakeme yeteneği yok
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        ABD Başkanı Donald Trump, Tahran-Washington hattında müzakere görüşmeleri sürerken İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırılara tepki göstermişti. Bu saldırılara rağmen ABD ve İran anlaştı, anlaşma öncesinde Axios'a konuşan Trump, Netanyahu için sert ifadeler kullanarak, "Bibi neden böyle bir saldırı yapmak zorundaydı? Çok öfkelendim. Bunu ona söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok. Bunu ona açıkça söyledim" dedi.

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        Axios, Trump'ın, İsrail'in Beyrut saldırısının ardından neredeyse çöken anlaşmayı kurtarmak için hem kapalı kapılar ardında diplomasi yürüttüğünür hem de kamuoyu mesajlarıyla süreci canlı tutmaya çalıştığını vurguladı. Gece saatlerinde ise ABD ve İran'ın anlaştığı açıklandı.

        Trump, anlaşmadan kısa bir süre önce Axios'a yaptığı açıklamada İsrail saldırısının anlaşma sürecini birkaç saat geciktirdiğini belirtti ve şöyle konuştu:

        "Her şeyi sarstı. İmzayı birkaç saat geciktirdi. Aslında şimdi yapılması gerekiyordu. Şimdi ise birkaç saat sonra yapılması planlanıyor"

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        NETANYAHU'YA SERT TEPKİ

        Trump, Beyrut'taki İsrail saldırısıyla ilgili danışmanlarından bilgi aldığında büyük şaşkınlık yaşadığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya öfkelendiğini söyledi.

        Trump, "Bu çok kötüydü, inanamadım. Anlaşmayı imzalamamızdan bir saat önce oldu" dedi.

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        Trump, Netanyahu için sert ifadeler kullanarak, "Bibi neden böyle bir saldırı yapmak zorundaydı? Çok öfkelendim. Bunu ona söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok. Bunu ona açıkça söyledim" dedi.

        Öte yandan, Trump'ın geçtiğimiz haftalarda İran görüşmeleri sürerken Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde sert ifadeler kullandığı basına yansımıştı. Netanyahu'ya tepki gösteren Trump, "Kararları ben veriyorum" demişti.

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