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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öfkeli baba, kızını rahatsız eden gencin kulağını kesti | Son dakika haberleri

        Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı

        Aksara'da Ömer Ç. (48), daha önce kızını kaçıran Ahmet Furkan Ö.'nün (24) bir kulağını falçatayla kesip, kopardı. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru S.G. (35) de arbede sırasında elinden yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 22:45 Güncelleme:
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        Öfkeli baba, kızını rahatsız eden gencin kulağını kesti

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Ç., yolda daha önce kızını kaçıran Ahmet Faruk Ö. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ömer Ç., yanındaki falçatayla Ahmet Faruk Ö.'nün kulağının birini kesip kopardı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru S.G. de arbede sırasında elinden yaralandı. Ahmet Furkan Ö. kanlar içinde yere yığılırken, polis ekipleri de yere fırlayan kopan kulağı arayıp buldu. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Faruk Ö.'nün kesilen kulağının dikilmesi için ameliyata alındığı belirtildi. Ömer Ç. ile olaya karıştığı öne sürülen yakınları Emir Ç. ve Tuğrul Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİLERE ADLİ KONTROL

        Aksaray'da daha önce kızını kaçıran Ahmet Furkan Ö.'nün, çıkan kavgada falçatayla kulağının birini kesip koparan Ömer Ç. ile olaya karıştıkları öne sürülen yakınları Emir Ç. ve Tuğrul Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        3 kişi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yaralı Ahmet Furkan Ö.’nün kopan kulağının dikilmesi için kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine giden ve kavgaya müdahale ederken arbedede falçatayla eli kesilip yaralanan polis memuru S.G.'nin de yapılan tedavisi sonrası taburcu olduğu belirtildi.

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