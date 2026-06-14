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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail basını: Netanyahu, güvenlik kabinesini sığınakta toplayacak | Dış Haberler

        İsrail basını: Netanyahu, İran'ın misilleme yapabileceği endişesiyle güvenlik kabinesini sığınakta toplayacak

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenledikleri hava saldırısına karşı İran'ın misilleme yapabileceği endişesiyle güvenlik kabinesi toplantısını sığınakta yapacağı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 19:41 Güncelleme:
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        Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor

        İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun güvenlik kabinesi üyeleriyle bu akşam saatlerinde bir araya geleceği aktarıldı.

        Haberde, İsrail ordusunun öğle saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik hava saldırısına karşı İran’ın misilleme yapabileceği endişesiyle toplantının gizli bir sığınakta yapılması kararı alındığı kaydedildi.

        Öte yandan The Times of Israel gazetesinin haberinde, Netanyahu’nun toplantıda İran’dan yapılabilecek misillemeleri ve Tahran yönetimiyle anlaşmaya varması beklenen ABD ile yaşanan anlaşmazlıkları ele alacağı belirtildi.

        İsrail ordusu, Dahiye saldırısı sonrası İran'ın olası misillemelerine karşı hazırlık yaptığını ve ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurmuştu.

        İsrail ordusunun öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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