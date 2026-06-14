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        Haberler Gündem Bartın’da sahilde insansız hava aracı bulundu

        Bartın’da sahilde insansız hava aracı bulundu

        Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde dalgalar nedeniyle sahile vurmuş bir İnsansız Hava Aracı (İHA) bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 23:24 Güncelleme:
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        Sahilde insansız hava aracı bulundu

        Kurucaşile ilçesinde bulunan Kapısuyu Sahili’nde dalgalarla sahile vuran parçalanmış haldeki İHA’yı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekibi ve jandarma bomba imha uzmanı tarafından inceleme yapıldı. Menşei tespit edilemeyen İHA daha sonra jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

        Karabük'ten gelecek ekibin incelenmesi sonrasında İHA, detaylı araştırması yapılması amacıyla Ankara'ya gönderilecek.

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