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        Haberler Magazin Ünlülerin Bodrum keyfi!Ahsen Eroğlu, sevgilisi Kemal Ertuğ ile denizde aşka geldi - Magazin haberleri

        Ünlülerin Bodrum keyfi

        Bodrum'da bir araya gelen ünlüler, konakladıkları otelin plajında güneşin ve denizin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı. Kemal Ertuğ ile bir ara denizde romantik anlar yaşayan oyuncu Ahsen Eroğlu, sevgilisini öpmelere doyamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 08:50 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bir etkinlik için Bodrum'a gelen ünlü isimler, konakladıkları otelin plajında yorgunluk attı. Gün boyunca plajda vakit geçiren ünlüler, renkli görüntüler oluşturdu.

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        Oyuncu Ahsen Eroğlu'na bir süredir aşk yaşadığı Kemal Ertuğ eşlik etti.

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        Denize ayrı ayrı giren ikili, daha sonra suyun içerisinde bir araya gelerek romantik anlar yaşadı.

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        Birbirlerini öpmelere doyamayan ikili, deniz keyfinin ardından şezlonglarına geçerek güneşlendi.

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        Oyuncu Meriç Aral da meslektaşı Esra Ruşan ile sıcak havadan bunalınca Ege'nin serin sularında yüzdü.

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        Aral ile Ruşan, denizin üzerinde duran kürek sörfü tahtasına çıktı. İkiliye oyuncu Cansu Tosun da eşlik etti.

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        Bir süre sörf tahtasında güneşlenen Aral, daha sonra denize estetik bir atlayış gerçekleştirdi.

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        Tek başına denize giren oyuncu Tuba Ünsal da bir süre yüzdükten sonra deniz bisikletine binerek pedal çevirdi.

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        Plajda güneşin keyfini çıkaran modacı Ivana Sert'e de eşi Sezer Demirci eşlik etti.

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        Ünlü isimlerin keyifli anları ise objektiflere böyle yansıdı.

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