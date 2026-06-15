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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!

        Antalya'da, tayin nedeniyle tartıştığı din kültürü öğretmeni eşi 40 yaşındaki Aslıhan Öztürk Bulak ile kayınpederi 74 yaşındaki Cafer Tayyar Öztürk'ü pompalı tüfekle vurup öldüren coğrafya öğretmeni 43 yaşındaki Orhan Bulak ifadesinde, "Sürekli tayin istiyordu. Eşimin hesabında bulunan 1.5 milyon lira ortak hesabımızdı. Paranın yarısının bana verilmesini istedim, eşim kabul etmedi. Ben de kayınpederime 'Kızına söyle paranın yarısını versin' dedim. Kayınpederim de 'Ben karışmam' deyince tartışma şiddetlendi. Kayınpederim üstüme gelince kendimi savunma amaçlı ateş ettim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 10:55 Güncelleme:
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        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!

        Antalya'da acı olay, dün saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

        BURSA'YA TAYİN ALDIRMA KAVGASI

        DHA'daki habere göre Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak (43), kendisinden habersiz babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak (74) ile kahvaltı sırasında tartışmaya başladı.

        EŞİNİ VE KAYINPEDERİNİ VURDU

        Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfeği alan Orhan Bulak, yaşları 2 ile 9 arasındaki 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e (74), ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş açtı.

        BABA İLE KIZI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese ekipler yönlendirildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri Orhan Bulak'ı apartman girişinde yakaladı. Daireye çıkan sağlık ekibi, Cafer Tayyar Öztürk ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KATİL DAMAT GÖZALTINA ALINDI

        Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Orhan Bulak ise emniyete götürüldü.

        "ORTAK HESAPTAKİ PARANIN YARISINI İSTEDİM"

        Orhan Bulak, polisteki ifadesinde, "Tayin meselesi yüzünden daha önce de tartışmıştık. Sürekli tayin istiyordu. Kahvaltı yaptığımız esnada yine aynı konu açıldı ve tartıştık. Eşimin hesabında bulunan 1.5 milyon lira ortak hesabımızdı. Paranın yarısının bana verilmesini istedim, eşim kabul etmedi. Ben de kayınpederime 'Kızına söyle paranın yarısını versin' dedim. Kayınpederim de 'Ben karışmam' deyince tartışma şiddetlendi. Kayınpederim üstüme gelince kendimi savunma amaçlı ateş ettim" dedi.

        Orhan Bulak, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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