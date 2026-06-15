Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: 12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak: İki duruşma arasındaki süre 3 ay olacak | Son dakika haberleri

        12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak: İki duruşma arasındaki süre 3 ay olacak

        12. Yargı Paketi'nin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Yaklaşık 25 maddeden oluşacak paketle iki duruşma arasında en fazla 3 ay olacak. Pakette, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de yer alıyor. Kanuni faiz yüzde 24'ten yüzde 31'e yükseltilecek. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi...

        Giriş: 15 Haziran 2026 - 12:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak

        AK Parti'nin hazırladığı 12. Yargı Paketi'nde, yargının etkin ve verimli işletilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor. Teklifle davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması bekleniyor.

        İKİ DURUŞMA ARASINDAKİ SÜRE EN FAZLA 3 AY OLACAK

        Yaklaşık 25 maddeden oluşacak teklifle, iki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler, zorunlu ve istisnai hallerde, gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.

        YETKİSİZLİK GEREKÇESİYLE BOZMA KARARI ALINAMAYACAK

        Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Yargıtay, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar dışındaki kararlar için görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

        REKLAM

        DURUŞMALAR GÖRÜNTÜLÜ YAPILABİLECEK

        Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek.

        KANUNİ FAİZ ORANI YÜKSELTİLECEK

        Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bazı hükümler yeniden düzenlenecek. 12. Yargı Paketiyle kanuni faiz oranı yüzde 24 yerine Merkez Bankası’nın belirlediği reeskont oranının yüzde 80’i olarak belirlenecek. Yani kanuni faiz yüzde 31 olarak uygulanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sinem Kobal paylaştı: Kızı Lalin babaannesiyle yufka açtı

        Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çifti kızlarıyla birlikte Ankara'ya gitti. Babaannesiyle mutfağa giren minik Lalin, yufka açtı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak
        12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Lalin mutfakta
        Lalin mutfakta
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları