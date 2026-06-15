AK Parti'nin hazırladığı 12. Yargı Paketi'nde, yargının etkin ve verimli işletilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor. Teklifle davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması bekleniyor.

İKİ DURUŞMA ARASINDAKİ SÜRE EN FAZLA 3 AY OLACAK

Yaklaşık 25 maddeden oluşacak teklifle, iki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler, zorunlu ve istisnai hallerde, gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.

YETKİSİZLİK GEREKÇESİYLE BOZMA KARARI ALINAMAYACAK

Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Yargıtay, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar dışındaki kararlar için görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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DURUŞMALAR GÖRÜNTÜLÜ YAPILABİLECEK

Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek.

KANUNİ FAİZ ORANI YÜKSELTİLECEK

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bazı hükümler yeniden düzenlenecek. 12. Yargı Paketiyle kanuni faiz oranı yüzde 24 yerine Merkez Bankası’nın belirlediği reeskont oranının yüzde 80’i olarak belirlenecek. Yani kanuni faiz yüzde 31 olarak uygulanacak.