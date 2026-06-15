Küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen dünyanın en zengin kesiminin serveti büyümeye devam ediyor. Capgemini tarafından yayımlanan Dünya Servet Raporu 2026 (World Wealth Report 2026), yatırım yapılabilir finansal varlıkları 1 milyon doların üzerinde olan yüksek net servet sahibi bireylerin (HNWI) sayısının ve servetlerinin 2025 yılında önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

Rapora göre dünya genelindeki HNWI sayısı geçen yıl yüzde 7,9 artışla 25,3 milyona ulaşırken, bu grubun toplam serveti yüzde 8,6 büyüyerek 98,3 trilyon dolar seviyesine çıktı. Böylece küresel servet artışı üst üste ikinci yılında da güçlü seyrini korudu.

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Servet artışının lokomotifini, yatırım yapılabilir varlıkları 30 milyon doların üzerinde bulunan ultra yüksek net servet sahibi bireyler (Ultra-HNWI) oluşturdu. Rapora göre bu grubun sayısındaki artış yüzde 11,4'e ulaşırken, yükselen hisse senedi piyasaları ve yapay zekâ odaklı teknoloji yatırımları servet büyümesini destekleyen temel unsurlar oldu.

Uzmanlar özellikle Kuzey Amerika'da teknoloji hisselerindeki yükselişin ve yapay zekâ yatırımlarının servet birikimini hızlandırdığına dikkat çekiyor.

KUZEY AMERİKA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Bölgesel dağılıma bakıldığında en güçlü büyüme Kuzey Amerika'da gerçekleşti. ABD başta olmak üzere bölgedeki sermaye piyasalarının güçlü performansı, yüksek gelirli yatırımcıların servetlerini önemli ölçüde artırdı.

Asya-Pasifik bölgesi de servet artışında dikkat çekici bir performans sergilerken, Avrupa'da büyüme daha sınırlı kaldı. Rapor, jeopolitik riskler, yüksek faiz ortamı ve ekonomik yavaşlamanın bazı bölgelerde servet artışını baskıladığını ortaya koydu.

SERVET YÖNETİMİNDE YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ

Raporun öne çıkan başlıklarından biri de servet yönetimi sektöründeki dönüşüm oldu. Araştırmaya göre yeni nesil varlıklı yatırımcılar, geleneksel yatırım danışmanlığının ötesinde, kişiselleştirilmiş ve teknoloji destekli hizmetler talep ediyor.

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Servet yönetimi şirketleri de bu değişime yanıt olarak yapay zekâ tabanlı analiz araçlarına, dijital müşteri deneyimine ve veri odaklı danışmanlık modellerine yatırım yapıyor. Yapay zekâ sayesinde müşteri portföylerinin daha hızlı analiz edilmesi, yatırım fırsatlarının daha etkin belirlenmesi ve kişiye özel stratejilerin geliştirilmesi mümkün hale geliyor.

BÜYÜK SERVET TRANSFERİ KAPIDA

Raporda önümüzdeki yıllarda küresel servet yönetimi sektörünü etkileyecek en önemli gelişmelerden biri olarak kuşaklar arası servet transferi gösterildi.

Önümüzdeki yirmi yıl içinde trilyonlarca dolarlık servetin Baby Boomer kuşağından çocuklarına ve torunlarına aktarılması bekleniyor. Bu süreçte özellikle genç yatırımcıların dijital platformlara ve teknoloji destekli finansal hizmetlere daha fazla ilgi göstermesi nedeniyle sektörün iş yapış modellerinin de yeniden şekilleneceği öngörülüyor.

Capgemini raporuna göre servet yönetimi şirketlerinin önündeki en büyük sınav, yüksek net servet sahibi müşterilerin değişen beklentilerine uyum sağlamak olacak. Yapay zekâ, gelişmiş veri analitiği ve kişiselleştirilmiş danışmanlık hizmetlerine yatırım yapan kuruluşların önümüzdeki dönemde rekabette avantaj elde etmesi bekleniyor.

Dünya genelinde 25 milyondan fazla dolar milyoneri ve yaklaşık 100 trilyon dolarlık servetin yönetildiği bir pazarda, teknoloji artık yalnızca destekleyici bir unsur değil, sektörün geleceğini belirleyen temel faktörlerden biri olarak görülüyor.