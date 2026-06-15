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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Yürek yakan olay! Baba ile oğlu aranıyor | Artvin haberleri | Son dakika haberleri

        Yürek yakan olay! Baba ile oğlu aranıyor!

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, bir otomobil Çoruh Nehri'ne uçtu. Araçta bulunan Selahaddin Kaya ile oğlu Mecit Kaya'nın bulunması için ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        Yürek yakan olay! Baba ile oğlu aranıyor!

        Artvin'de alının bilgiye göre, Artvin-Şavşat Devlet Karayolunda Selahaddin Kaya ile Mecit Kaya isimli baba ve oğlu araçları ile seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç Çoruh Nehrine düştü.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        İHA'daki habere göre yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BABA İLE OĞLU ARANIYOR

        Nehirde araca ulaşılırken, baba ile oğlunun araç içerisinde olup olmadığı veya su ile beraber sürüklenip sürüklenmediği konusunda bir emareye ulaşılamadı.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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        #ARTVİN
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