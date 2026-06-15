Artvin'de alının bilgiye göre, Artvin-Şavşat Devlet Karayolunda Selahaddin Kaya ile Mecit Kaya isimli baba ve oğlu araçları ile seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç Çoruh Nehrine düştü.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İHA'daki habere göre yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA İLE OĞLU ARANIYOR

Nehirde araca ulaşılırken, baba ile oğlunun araç içerisinde olup olmadığı veya su ile beraber sürüklenip sürüklenmediği konusunda bir emareye ulaşılamadı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.