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        Haberler Gündem Politika Kabine toplanıyor: ABD-İran hattındaki anlaşma, NATO Zirvesi hazırlıkları masada | Son dakika haberleri

        Kabine toplanıyor: ABD-İran hattındaki anlaşma, NATO Zirvesi hazırlıkları masada

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün toplanıyor. Toplantıda öncelikli gündem ABD-İran hattındaki anlaşma ve Terörsüz Türkiye süreci olacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için son hazırlıklar da masaya yatırılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Kabine toplanıyor: ABD-İran hattındaki anlaşma, NATO Zirvesi hazırlıkları masada

        Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

        Uzun süredir devam eden İran-ABD ateşkes görüşmeleri Türkiye'nin yakın takibindeydi. Dünyanın takip ettiği ABD-İran hattındaki anlaşma tüm boyutlarıyla ele alınacak.

        İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ateşkes ihlalleri, Rusya- Ukrayna savaşının Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine etkileri de gündemde olacak.

        ANKARA'DA DÜZENLENECEK NATO ZİRVESİ

        7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için son hazırlıklar masaya yatırılacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımının ABD Dışişleri Bakanı Rubio tarafından duyurulması gözleri bir kez daha zirveye çevirdi. Zirveye bir aydan az bir süre kala organizasyonun güvenliği ve diğer tüm hazırlıklar gözden geçirilecek.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Toplantının bir diğer ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreçte gelinen son durum, sahadan gelen raporlar doğrultusunda istişare edilecek. Atılması merakla beklenen yasal adımlar değerlendirilecek.

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